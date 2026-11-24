Por: El Espectador

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Durante esta semana, han tenido lugar varias reuniones entre representantes de cuatro partidos políticos y el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de discutir los puntos clave de la denominada ley de "rescate económico". En estos encuentros, el titular de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente, José Manuel Restrepo, han encabezado las conversaciones en nombre del gobierno de Abelardo de la Espriella, buscando consensuar el articulado con fuerzas políticas de peso. De acuerdo con El Espectador, tanto el lunes como el martes se contó con la presencia de congresistas que debatieron la construcción de la ponencia a presentar el próximo lunes, teniendo como límite para su aprobación en las comisiones económicas el 2 de diciembre.

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El martes, Alianza Verde y el Partido Liberal fueron convocados a un diálogo en el que expusieron propuestas esenciales de cara a la versión final del proyecto. El apremio del calendario legislativo y el intenso ambiente de discusión responden a la necesidad de definir alternativas de financiamiento para el Estado. El Espectador reporta que, tras el anuncio del presidente De la Espriella de no gravar la canasta familiar, mejoró la disposición de los partidos en el Congreso. Esta medida, que desde el comienzo fue rechazada por las bancadas, obligó al Gobierno a recalcular sus fuentes de ingresos, especialmente para obtener recursos de forma inmediata.

De acuerdo con esa misma fuente, el oficialismo busca consolidar una ponencia respaldada por la mayoría, lo que facilitaría el próximo debate legislativo. Un consenso evidente entre los partidos ha sido otorgar facultades extraordinarias al presidente para que avance en un recorte del aparato estatal, conocido popularmente como el "tijeretazo". La coalición de gobierno ve con buen recibo que Abelardo de la Espriella impulse recortes y fusiones de entidades estatales, tal como lo había prometido en campaña. Sin embargo, las definiciones sobre qué entidades serían fusionadas o suprimidas todavía están a la espera de acuerdos concretos, ya que según declaró la senadora Sara Castellanos (Salvación Nacional) a El Espectador, los recortes estructurales serán progresivos y continuarán hasta después de 2030, dificultando la obtención de beneficios inmediatos.

Paralelo a la construcción del texto definitivo, esta semana comenzaron las audiencias públicas para el proyecto, por solicitud del Pacto Histórico. Esas audiencias se programaron en Barranquilla y Cali durante los próximos días. Mientras tanto, el Gobierno avanza en la redacción del borrador que se presentará para su estudio formal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las alternativas para el financiamiento del "rescate económico" propuestas en el Congreso?

Según información de El Espectador, el principal debate dentro del Congreso gira en torno a encontrar nuevas fuentes de ingresos para el Estado tras descartarse el impuesto a la canasta familiar. Una de las alternativas que cuenta con respaldo es el recorte del tamaño del Estado, entregando al presidente facultades extraordinarias para fusionar o suprimir entidades oficiales hasta el año 2030. El consenso se enfoca en recortes progresivos como mecanismo principal de financiación inmediata y futura.

¿Qué significa que el presidente tenga "facultades extraordinarias" para el recorte estatal?

El término "facultades extraordinarias" se refiere a la autorización especial que otorga el Congreso al presidente para que tome decisiones sobre la administración pública, como recortar, fusionar o eliminar entidades estatales, sin necesidad de tramitar cada medida individualmente en el Legislativo. En este contexto, según El Espectador, la medida busca acelerar el ajuste estructural del Estado para aliviar las finanzas públicas hasta 2030.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.