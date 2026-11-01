Por: El Espectador

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Antonio Navarro Wolff se consolidó como una de las figuras fundamentales de la política colombiana contemporánea, una trayectoria que fue reconocida y valorada desde todos los sectores al conocerse la noticia de su fallecimiento este domingo. Su nombre está estrechamente ligado a varios de los momentos más importantes de la historia reciente del país, comenzando por su rol como uno de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, donde, según El Espectador, trabajó de la mano con Horacio Serpa y Álvaro Gómez en la construcción de la carta política vigente en Colombia. Este proceso le otorgó gran reconocimiento por su capacidad de concertación y diálogo, cualidades que lo acompañaron a lo largo de su carrera.

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Navarro Wolff fue un protagonista de la transformación democrática tras dejar las armas con la Alianza Democrática M-19, movimiento que abandonó la lucha armada y se reincorporó a la vida legal tras un acuerdo con el gobierno de Virgilio Barco. Pese a los peligros de la época —incluido un atentado que sufrió en 1985— mantuvo su decisión por la legalidad, como lo evidenció su paso por el Ministerio de Salud durante el gobierno de César Gaviria entre 1990 y 1991.

Su recorrido político incluyó cargos ejecutivos y legislativos de alto perfil, como la alcaldía de Pasto (1995-1997), la gobernación de Nariño (2008-2011) y curules en el Senado y la Cámara de Representantes. Dentro del Congreso, fue conocido por su defensa de los diálogos de paz con las extintas Farc y su apoyo a iniciativas del gobierno de Juan Manuel Santos, lo que lo caracterizó como promotor de acuerdos y reconciliación. Esa misma disposición al consenso se reflejó durante su breve paso como secretario de Gobierno de Bogotá bajo la administración de Gustavo Petro en 2012, aunque solo permaneció tres meses debido a diferencias administrativas.

En los últimos años, se mantuvo como figura directiva y copresidente de la Alianza Verde, partido al que ayudó a darle una orientación hacia el centro-izquierda y mayor apertura democrática, según el propio partido. También formó parte del Polo Democrático junto a otros líderes de izquierda, consolidándose como un referente en ese sector político. Su legado, de acuerdo con diferentes fuentes de El Espectador, es el de un hombre que apostó de manera decidida por la reconciliación y fortalecimiento de la democracia en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto de Antonio Navarro Wolff en la política colombiana?

Antonio Navarro Wolff dejó una huella profunda en la vida política de Colombia, participando activamente en la construcción de la Constitución de 1991, ocupando cargos como alcalde, gobernador, senador y representante, y promoviendo el tránsito de movimientos armados a la vida democrática, según informó El Espectador.

¿Qué significa la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en Colombia?

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue un organismo creado para redactar y aprobar una nueva Constitución Política para Colombia, reemplazando la de 1886. Según El Espectador, este proceso contó con la presidencia compartida de Navarro Wolff y marcó la apertura a la democracia y la paz en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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