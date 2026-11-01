Por: El Espectador

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El viernes 30 de octubre se vivió un hecho decisivo para el sistema de salud de los maestros en Colombia. Tras una sesión del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, informó que el contrato entre el FOMAG y Fiduprevisora S.A. —que funcionó durante más de treinta años— dejaría de ser prorrogado. La noticia fue ratificada el domingo 1 de noviembre, al iniciar el periodo de transición, cuando el Ministerio de Educación detalló que la decisión se sustentó en un análisis profundo. Según la entidad, en esa evaluación se lograron “identificar graves dificultades en la operación del Fondo, profundizadas con el modelo implementado por el gobierno anterior, que han afectado el acceso de los maestros y sus familias a los servicios de salud y el reconocimiento oportuno de sus prestaciones económicas”. Esta información fue comunicada directamente por el Ministerio de Educación.

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Para entender el alcance de esta decisión es clave conocer cómo ha funcionado hasta el momento el sistema de salud y prestaciones para los maestros. Existen tres actores principales: el FOMAG, que centraliza recursos financieros relacionados con las pensiones, cesantías y cotizaciones de los maestros; Fiduprevisora S.A., una empresa en la que el Estado representa el socio mayoritario y que administra esos recursos; y por último, los operadores adjudicados gracias a licitaciones abiertas por Fiduprevisora, quienes efectivamente prestan los servicios. Este engranaje ha sostenido el modelo durante décadas.

De acuerdo con Martha Alfonso, quien hace parte del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la noticia era un tema recurrente en las discusiones del sector. Alfonso señala que “la discusión sobre terminar el contrato ha sido histórica”, indicando que a lo largo de los años esta alternativa se consideró debido a una serie de hallazgos, incluidas irregularidades en el pago de prestaciones, pensiones y otros aspectos vinculados al manejo de los recursos de los maestros.

Frente a la decisión, el Ministerio de Educación hizo énfasis en cómo las fallas se vieron agravadas por cambios implementados por el gobierno anterior, lo que finalmente derivó en la terminación del contrato. Está por verse cómo impactará este cambio en el bienestar de los maestros y sus familias, y cómo se organizará la transición para garantizar el acceso y la calidad de los servicios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Ministerio de Educación decidió no prorrogar el contrato con Fiduprevisora S.A.?

De acuerdo con la comunicación oficial del Ministerio de Educación, la decisión de no prorrogar el contrato con Fiduprevisora S.A. se fundamentó en un análisis de las operaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Dicho estudio permitió identificar deficiencias graves en la gestión del Fondo, lo que terminó dificultando el acceso de los maestros a sus servicios de salud, así como el reconocimiento oportuno de sus prestaciones económicas. Además, estos problemas se intensificaron con cambios introducidos por el gobierno anterior.

¿Cómo funcionaba el sistema de salud de los maestros y qué actores participaban?

Según el artículo, el sistema de salud y prestaciones de los maestros incluía tres agentes principales: el FOMAG, que administra los fondos relacionados con pensiones y cesantías; Fiduprevisora S.A., encargada de gestionar esos recursos y orientar el proceso de licitación; y los operadores seleccionados para ofrecer los servicios de salud y prestaciones. Cada uno cumple un papel específico que ha permitido, hasta la fecha, la prestación de estos servicios a los maestros y sus familias.

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