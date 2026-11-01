Por: El Espectador

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La tarde del domingo 1 de noviembre quedó marcada por la noticia del fallecimiento de Antonio Navarro Wolff, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, según confirmó su familia en un comunicado corto. Navarro Wolff, de 78 años, murió sobre las 2:42 de la tarde, de acuerdo con la información familiar. En el mensaje, expresaron su deseo de que la despedida del político se hiciera en la intimidad y agradecieron las muestras de solidaridad recibidas en momentos de conmoción.

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Antonio Navarro Wolff fue una figura clave en la construcción política de Colombia, especialmente por su papel en la redacción y presidencia de la Carta Magna de 1991, que aún rige al país. Su vida política incluyó ser comandante del Movimiento 19 de Abril (M-19), candidato a la alcaldía de Cali y a la presidencia de la república, así como ministro de Salud. Además, lideró la lista de la Alianza Democrática M-19 en la Asamblea Constituyente y fue uno de los tres miembros del triunvirato que presidió esa asamblea, tal como lo reseña El Espectador.

Nacido el 9 de julio de 1948 en Pasto, Nariño, Navarro Wolff desarrolló desde joven una vocación social. En los años 70 tuvo su primer acercamiento al M-19 mientras estudiaba ingeniería sanitaria en la Universidad del Valle y luego se especializó en medio ambiente en Inglaterra. Su rol en el M-19 fue determinante y llegó a ocupar el puesto de segundo comandante, convirtiéndose en uno de los negociadores principales en los procesos de paz con el gobierno. A pesar de un fallido intento de negociación durante el gobierno de Belisario Betancurt y de haber sido víctima de un atentado en 1985, su compromiso con la vida civil y la no violencia se fortaleció, participando en negociaciones que, finalmente, en 1990 dieron paso a la desmovilización del movimiento, durante la presidencia de Virgilio Barco.

Su influencia fue decisiva tras la caída de la reforma constitucional de 1989, impulsando la convocatoria a la Asamblea Constituyente y el surgimiento del movimiento de la séptima papeleta. De acuerdo con declaraciones ofrecidas a El Espectador, consideraba que era el único camino para cumplir los acuerdos que habían quedado truncos tras la reforma fallida, dejando claro su vocación por la transición pacífica. Tras la muerte de Carlos Pizarro, Navarro Wolff jugó un papel fundamental para evitar el regreso del M-19 a la violencia, como reseña el diario, y se comprometió con el proceso democrático. Hasta sus últimos días se mantuvo activo políticamente, copresidiendo durante más de diez años el Partido Verde.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué papel jugó Antonio Navarro Wolff en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991?

Antonio Navarro Wolff fue uno de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, participando activamente en la redacción de la Constitución de Colombia que aún está vigente. Ocupó la presidencia del triunvirato que lideró ese proceso, después de una historia política ligada al M-19 y de haber sido clave en los acuerdos de paz que llevaron a la transformación política y democrática del país, según información de El Espectador.

¿Cómo influyó Antonio Navarro Wolff en el proceso de paz del M-19?

Navarro Wolff fue uno de los líderes negociadores del M-19 y mantuvo siempre la convicción de dejar las armas para transitar hacia la vida civil. Participó en negociaciones tanto fallidas como exitosas, hasta alcanzar el acuerdo definitivo en 1990 bajo el gobierno de Virgilio Barco. Su postura fue clave para que el movimiento no regresara a la lucha armada, incluso tras el asesinato de Carlos Pizarro, consolidando así uno de los primeros acuerdos de paz exitosos en América Latina.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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