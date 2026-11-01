La última aparición pública conocida de Antonio Navarro Wolff dejó una imagen que llamó la atención de los colombianos. El histórico dirigente político reapareció en un evento de campaña de Iván Cepeda, en Bogotá, y su aspecto físico despertó numerosos comentarios en redes sociales.

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Fue el martes 16 de junio de 2026 cuando Navarro Wolf apareció en un encuentro político en el que varias figuras del antiguo M-19 y otros dirigentes manifestaron su respaldo a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico para la segunda vuelta presidencial.

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El exsenador, de 77 años en ese momento, llevaba un llamativo saco rojo y compartió escenario con personajes como Iván Marulanda, Luis Gilberto Murillo, Germán Umaña y Ariel Ávila.

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Sin embargo, más allá del respaldo político, su presencia terminó llamando la atención por su apariencia. Una fotografía del encuentro comenzó a circular en redes sociales y despertó comentarios por el cambio físico que algunos usuarios percibieron en el exconstituyente.

Antonio Navarro/ Redes sociales

La imagen provocó distintas reacciones. Mientras algunos internautas expresaron preocupación por su estado de salud, otros cuestionaron los comentarios sobre su apariencia y defendieron su derecho a permanecer alejado de la exposición pública. En ese momento, no había un pronunciamiento oficial de su familia ni del equipo de campaña de Cepeda que confirmara algún problema de salud.

La muerte de Antonio Navarro Wolff

Este primero de noviembre la familia comunicó que el dirigente falleció a las 2:42 de la tarde, a los 78 años. La noticia provocó mensajes de despedida desde diferentes sectores políticos, incluso de figuras con las que tuvo diferencias ideológicas.

Iván Cepeda, quien compartió con Navarro durante más de tres décadas, expresó su admiración y respeto por quien consideró uno de los dirigentes más destacados de las izquierdas y el progresismo en Colombia.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe recordó la relación respetuosa que mantuvieron pese a sus diferencias políticas. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también destacó su papel en la reconciliación y su aporte a la construcción de la Constitución de 1991.

Navarro Wolff fue una figura determinante en la historia política del país. Tras su paso por el M-19 y la firma del acuerdo de paz de 1990, participó como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. También fue ministro de Salud, alcalde de Pasto, gobernador de Nariño y senador.

Su reaparición junto a Cepeda quedó como uno de los registros públicos más recientes de una trayectoria que marcó varias décadas de la política colombiana.

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