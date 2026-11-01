Murió Antonio Navarro Wolff, exconstituyente y reconocido dirigente político colombiano. La noticia fue confirmada este domingo 1 de noviembre por su familia, que compartió un comunicado en el que informó que el fallecimiento ocurrió a las 2:42 de la tarde.

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En el mensaje, sus familiares expresaron su dolor por la partida del político y señalaron que desean despedirlo en la intimidad. También anunciaron que este lunes entregarán información sobre el momento en el que las personas que quieran acompañarlo podrán hacerlo en su último recorrido.

“A nuestro querido Antonio, el hombre de la paz, lo llevaremos siempre en lo profundo de nuestros corazones”, expresaron sus familiares al cierre del comunicado.

La familia también agradeció las manifestaciones de afecto y solidaridad recibidas tras conocerse la noticia y pidió a los medios de comunicación respeto por su duelo. Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre las despedidas al exconstituyente.

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