Por: Blu Radio

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Un hecho trágico empañó el desarrollo de la tercera jornada de las Fiestas del Chalán y la Ganadería en el municipio de Santo Domingo, Nordeste de Antioquia, tras un accidente en pleno parque principal.

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Los hechos ocurrieron pasadas las 9:00 p.m. de este sábado 31 de octubre cuando en medio del desarrollo de diferentes presentaciones artísticas las ramas de un árbol de gran envergadura se desplomaron cayendo sobre varios de los asistentes.

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Como consecuencia de la situación, un hombre falleció y otra mujer habría quedado gravemente herida. Así lo indicó minutos después desde el escenario el alcalde de la localidad, Fabio Ignacio Mira, quien se solidarizó con la familia de las víctimas del accidente y pidió un momento de silencio.

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“La naturaleza no la controla nadie. El esposo de una compañera de trabajo de nosotros murió, hay otra señora muy enferma, pero quedémonos callado maestro 30 segundos y el que tenga fe, una oracióncita chiquitita a Dios para que este muchacho muy joven, papá de unos niños pequeños, Dios lo esté acogiendo también en el cielo”, dijo el mandatario.

Mientras las autoridades judiciales y ambientales adelantan las respectivas investigaciones para determinar las causas de lo ocurrido, versiones ciudadanas indican que en varias oportunidades se había reportado el riesgo que representaba el árbol sin que hasta el momento se tomaran medidas.

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Frente a la situación, en un comunicado la administración municipal aclaró que “venían adelantando las actuaciones correspondientes, conforme a los diagnósticos ambientales emitidos”.

“Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar de la comunidad, y nuestra disposición de acompañar a la familia, con respeto y sensibilidad ante este lamentable suceso”, indicó al final de la comunicación la Alcaldía.

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