Una tragedia golpeó en una casa durante la tarde de este viernes 30 de octubre, luego de que falleciera un niño de cuatro años al caer de un edificio del sur de Bogotá. De acuerdo con el portal Bosa B7, el accidente ocurrió en el conjunto residencial Atalia, de la localidad siete de la capital.

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De acuerdo con el reporte inicial, el menor estaba en un piso 11 y, según versiones de los vecinos recopiladas por Caracol Radio, el papá del pequeño salió del inmueble para recoger del colegio a sus otros hijos.

En medio de esa distracción, el niño se habría acercado a una ventana y cayó desde lo alto, aunque tales detalles aún están en investigación para determinar qué ocurrió detrás de este trágico fallecimiento.

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#BOGOTÁ | Un niño de aproximadamente 4 años falleció tras caer desde el piso 11 de un conjunto residencial ubicado en el sur de la capital. El menor fue trasladado al Hospital de Bosa, donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero falleció. Según versiones de vecinos, el niño habría quedado solo mientras su padre salía a recoger a otro de sus hijos al colegio. Las circunstancias del caso son materia de investigación. https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 30, 2026

El niño fue llevado al hospital de Bosa, donde los médicos hicieron todo por salvarle la vida. Lamentablemente, el infante perdió la vida en el centro asistencial debido a la gravedad de sus heridas.

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