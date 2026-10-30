Por: Portal Bogotá

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En el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, se ha diseñado una experiencia para que los ciudadanos se sumerjan en el fascinante mundo de la ciencia y el cine dentro del Planetario de Bogotá. Según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Planetario de Bogotá, entre el 2 y el 29 de noviembre de 2026 se llevará a cabo una programación especial donde el público podrá disfrutar de proyecciones de películas que exploran los misterios del universo. El evento comienza con la exhibición de una película en el domo del planetario, invitando a los asistentes a adentrarse, a través de imágenes y narrativa audiovisual, en espacios cósmicos que todavía no han podido ser explorados por la tecnología humana, pero sobre los que sí existe información científica suficiente para reconstruir virtualmente.

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Después de la función, la experiencia se amplía con una visita a las salas interactivas del Planetario de Bogotá, donde los visitantes pueden conocer más a fondo los secretos del cosmos mediante actividades prácticas. Esta propuesta pretende no solo contar historias sobre el espacio, sino fortalecer la comprensión científica y tecnológica, aprovechando el poder narrativo del cine para explicar conceptos complejos. De acuerdo con las instituciones organizadoras, la programación central incluye la película ‘Ruta: Leyenda El Dorado’, proyectada hasta el 29 de noviembre, cuya narrativa se basa en la cosmogonía muisca. Esta historia revela cómo los pueblos originarios de la región construyeron su propio conocimiento sobre el universo y su origen, abriendo además la reflexión sobre el paso de las cosmovisiones tradicionales a la cosmología, es decir, al estudio científico de la estructura y evolución del universo, gracias al avance tecnológico y científico.

Las funciones de ‘Ruta: Leyenda El Dorado’ se realizarán en horarios seleccionados: los días 2, 16, 21, 26 y 28 de noviembre a las 10 a. m., y el 29 de noviembre a las 11 a. m. La entrada tiene un valor de 30.000 pesos, más el servicio de TuBoleta. Todas las actividades tienen lugar en el Planetario de Bogotá, ubicado en la calle 26b #5-93. Para quienes buscan acercarse a la ciencia a través del cine y la experimentación, este evento se consolida como un espacio ideal para explorar tanto mitos ancestrales como conocimientos modernos sobre el universo, según la programación oficial.

¿Cuál es la programación de cine en el Planetario de Bogotá para noviembre de 2026?

Durante noviembre de 2026, el Planetario de Bogotá contará con la proyección de la película ‘Ruta: Leyenda El Dorado’ en horarios particulares, sumando actividades interactivas y talleres. Las funciones se realizarán los días 2, 16, 21, 26 y 28 a las 10 a. m., y el 29 de noviembre a las 11 a. m., de acuerdo con la información brindada por la Alcaldía y el propio planetario.

¿Qué significa cosmogonía muisca en la programación del Planetario de Bogotá?

La cosmogonía muisca, eje de la película ‘Ruta: Leyenda El Dorado’, es la interpretación originaria de la creación y el orden del universo realizada por el pueblo muisca. En la programación del Planetario de Bogotá, este concepto sirve como hilo conductor para explorar el vínculo entre las formas ancestrales de explicar el cosmos y el desarrollo de la ciencia y la tecnología moderna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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