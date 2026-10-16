Por: Noticiero 90 minutos

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El Festival Internacional de Cine de Cali (FICCALI) regresa a la ciudad con una amplia oferta de proyecciones y actividades para los seguidores del séptimo arte. De acuerdo con la programación oficial revelada por el evento, este fin de semana Cali será epicentro de más de 50 funciones en diferentes salas y espacios culturales, con propuestas de cine nacional e internacional que exploran diversas miradas y géneros.

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La agenda comienza el viernes 16 de octubre, cuando el Teatro Los Cristales abrirá sus puertas a partir de las 6:00 de la tarde para la proyección de ‘Mukira’, una película colombiana de 81 minutos, como parte de la oferta del festival. Según la información publicada por FICCALI, este espacio se une a otros escenarios reconocidos de la ciudad, integrando una red de lugares dedicados al cine durante el evento.

El sábado 17 de octubre, la Cinemateca del Museo La Tertulia será sede de tres películas internacionales y nacionales. La jornada inicia a las 3:00 p. m. con la proyección de ‘Un calendario incompleto’, cinta iraní de 77 minutos. Más adelante, a las 6:00 p. m., el público podrá disfrutar de ‘Luis Tercero’, una producción colombiana de 110 minutos, y a las 9:00 p. m. será el turno de ‘Princesa Burro’, de Chile, que tiene una duración de 82 minutos. Además, en YAWA, a las 7:00 p. m., el festival presenta ‘Domo Live CAMOFLUX: Incendio Igapó’, que se anuncia como un concierto audiovisual inmersivo.

La programación continuará el domingo 18 de octubre, ofreciendo alternativas para los asistentes. En la Cinemateca del Museo La Tertulia, se exhibirá la película costarricense ‘Siempre soy tu animal materno’ a las 6:00 p. m. y, posteriormente, la producción mexicana ‘Seis meses en el edificio rosa’ a las 9:00 p. m. Ese mismo día, la Sala Madame Blue proyectará ‘Ellas, Guardianas de la Amazonia’, una realización colombiana de 39 minutos, desde las 4:00 p. m.

FICCALI, durante octubre, pone a disposición de la ciudadanía una agenda variada para acercarse tanto al cine nacional como internacional en diferentes puntos de la ciudad, consolidando a Cali como un espacio vibrante para el arte cinematográfico. Quienes deseen revisar la cartelera, sus horarios y lugares pueden consultar la programación oficial del festival, disponible en línea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación del Festival Internacional de Cine de Cali este fin de semana?

Durante el fin de semana, FICCALI tendrá funciones en salas como el Teatro Los Cristales, la Cinemateca del Museo La Tertulia, YAWA y la Sala Madame Blue. Películas de Colombia, Irán, Chile, Costa Rica y México se presentarán entre viernes y domingo, en horarios que inician desde las 3:00 p. m. hasta las 9:00 p. m., según la programación divulgada por el festival.

¿Qué es un concierto audiovisual inmersivo como el que habrá en FICCALI?

Un concierto audiovisual inmersivo es una experiencia en la que la música y las imágenes se integran utilizando tecnologías que buscan envolver todos los sentidos del espectador, tal como ocurre con ‘Domo Live CAMOFLUX: Incendio Igapó’ en FICCALI. Este tipo de evento suele combinar proyecciones visuales y sonidos en tiempo real, creando un ambiente interactivo y multisensorial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.