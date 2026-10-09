Por: Portal Bogotá

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Bogotá se convierte en epicentro de la reflexión y el arte con la iniciativa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", que promueve la cultura y el cine como ejes fundamentales para el diálogo social. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha extendido una invitación especial para ser parte de "Romper el Silencio", una serie documental que explora las raíces profundas del conflicto armado en Colombia. Según la información oficial compartida por Idartes, esta propuesta será presentada en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, y abre sus puertas para la ciudadanía el miércoles 14 de octubre de 2026, con entrada libre hasta completar aforo.

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La programación de este ciclo documental se extiende durante tres días, del 14 al 16 de octubre, en la Sala Audiovisual del CEFE Chapinero. En ese espacio, se proyectarán tres títulos que abordan, desde diferentes perspectivas, el pasado reciente del país. De acuerdo con Idartes, la serie no pretende ser la versión oficial de lo ocurrido en Colombia, sino un punto de partida para analizar los factores que alimentaron la violencia, los intereses de los múltiples actores implicados y lo que sucede fuera de cámaras. El objetivo es estimular una reflexión crítica para evitar que la historia se repita.

Un elemento diferenciador de cada jornada es que, tras la proyección, se abrirá el micrófono al público. Así, los asistentes, acompañados de expertos en la temática, podrán compartir sus percepciones y debatir ampliamente, en un ambiente cálido que contará incluso con café. Esta dinámica propone un acercamiento participativo para que tanto familias como amigos dialoguen sobre los desafíos del país y la importancia de no olvidar el pasado.

El evento se desarrollará en horario de 4:00 a 6:00 p. m. y busca integrar a diversos sectores de la comunidad bajo la premisa de que el arte y el diálogo son herramientas fundamentales para la construcción social. Con entrada gratuita, Idartes incentiva la asistencia a una experiencia significativa que promete dejar huella en la memoria colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo se proyectará la serie documental "Romper el Silencio" sobre el conflicto armado en Colombia?

La serie documental "Romper el Silencio" se presentará en la Sala Audiovisual del CEFE Chapinero, en Bogotá, desde el miércoles 14 hasta el viernes 16 de octubre de 2026, en horario de 4:00 a 6:00 p. m. La dirección exacta es calle 82 #10-69 y la entrada es gratuita hasta completar aforo, según datos del Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

¿Cuál es el objetivo de las proyecciones de "Romper el Silencio" y cómo se desarrollarán los conversatorios posteriores?

De acuerdo con Idartes, el propósito central de las proyecciones es invitar a la ciudadanía a dialogar críticamente sobre las causas profundas del conflicto armado colombiano y las decisiones de los protagonistas. Cada sesión finalizará con un micrófono abierto y café, creando un espacio en el que el público puede intercambiar opiniones y preguntas con expertos que orientan la discusión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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