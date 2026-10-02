Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá se prepara para recibir a los ciudadanos con una experiencia que combina ciencia, astronomía y cine, en el marco de la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Desde el 1 hasta el 25 de octubre de 2026, el emblemático espacio científico ofrecerá una agenda especial con proyecciones cinematográficas y actividades interactivas enfocadas en los secretos del cosmos y la visión ancestral del universo. De acuerdo con la información oficial, la programación será una oportunidad para profundizar en el conocimiento astronómico y cinematográfico, ya que cada jornada arranca con la proyección de una relevante historia en el domo del planetario, continúa con una visita inmersiva por las salas interactivas y finaliza con actividades en las que los asistentes podrán reforzar todo lo aprendido a través de experiencias prácticas.

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Uno de los platos fuertes de la agenda será la película ‘Ruta: Leyenda El Dorado’, una producción que se podrá ver hasta el 25 de octubre, especialmente a las 11:00 a. m., según señalaron los organizadores. Este largometraje narra la historia de origen de la cosmogonía muisca, explorando cómo los antiguos habitantes de la región desarrollaron un profundo entendimiento del cosmos y crearon relatos para explicar el origen del universo y de la vida. Durante la visita, los asistentes también podrán analizar, en espacios prácticos e interactivos, el paso de las cosmovisiones indígenas a la cosmología científica, todo esto de la mano de herramientas tecnológicas y saberes modernos, destacando el papel fundamental que tuvo la comprensión de la luz en este proceso de transición.

Los horarios clave para disfrutar de ‘Ruta: Leyenda El Dorado’ son el 5, 6, 7, 8 y 17 de octubre, a las 10:00 a. m., y el 25 de octubre a las 11:00 a. m. El valor de la entrada es de $30.000, más el costo de servicio de TuBoleta, como señala la página oficial del Planetario de Bogotá. El espacio está ubicado en la calle 26b número 5-93, lo que facilita el acceso para quienes deseen disfrutar de este plan cultural y educativo durante el mes de octubre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué experiencias ofrece el Planetario de Bogotá durante octubre de 2026?

Durante octubre de 2026, el Planetario de Bogotá propone una agenda en la que se fusionan cine, conocimiento científico y experiencias prácticas. Los visitantes pueden asistir a la función de la película ‘Ruta: Leyenda El Dorado’ en el domo, participar en recorridos inmersivos por salas interactivas y reforzar el aprendizaje en espacios diseñados para exploraciones didácticas, aprovechando una propuesta que destaca la importancia de la luz en la comprensión del cosmos, siempre de acuerdo con los organizadores del evento.

¿Qué relata la película ‘Ruta: Leyenda El Dorado’ que se presenta en el Planetario de Bogotá?

La película ‘Ruta: Leyenda El Dorado’, ofrecida en el Planetario de Bogotá, explora la cosmogonía muisca, relatando cómo este pueblo originario desarrolló su propia manera de entender el universo y el origen de la vida. A través de la narrativa audiovisual, los asistentes pueden conocer la transición de los saberes ancestrales a la cosmología científica actual, resaltando la contribución tecnológica y el valor de la luz en este proceso, según informa la programación del planetario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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