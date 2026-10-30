Por: El Espectador

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Una familia residente en el barrio San Marcos, en Engativá, vivió momentos de terror tras abrir la puerta a cuatro personas que aparentaban ser agentes de la Seccional de Investigación Criminal, conocida como Sijín. Tal como reportó la Policía, tres hombres y una mujer utilizaron prendas similares a las oficiales y aseguraron que debían ejecutar un allanamiento en la vivienda. Al lograr que los dejaran entrar, estos individuos sometieron con amenazas y agresiones a los moradores de la casa, les despojaron de pertenencias valiosas, hirieron con arma blanca a uno de los habitantes e incurrieron en tocamientos indebidos contra otra víctima.

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Después del violento episodio, los afectados consiguieron alertar a las autoridades. De acuerdo con el parte policial, se desplegó un “plan candado” y se utilizó el rastreo GPS de uno de los celulares robados, lo que permitió seguir la pista del grupo delincuencial hasta la localidad de Teusaquillo. Allí, los implicados fueron interceptados y capturados en un vehículo durante la huida, mientras se lograban recuperar teléfonos, joyas y más objetos sustraídos de la vivienda.

Según el reporte oficial citado por la Policía, las cuatro personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía y trasladadas a un centro penitenciario. Además, se informó que los detenidos suman 44 anotaciones judiciales por delitos como hurto, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, fuga de presos, lesiones personales y daño en bien ajeno. Uno de los capturados, incluso, estaba bajo medida de detención domiciliaria por hurto.

El caso de San Marcos no es un hecho aislado. Las autoridades indicaron que, días atrás, un hombre fue arrestado en Engativá por portar indumentaria de uso privativo y simular procedimientos de la Policía, según denuncia de los vecinos. Asimismo, el 25 de septiembre, cinco personas fueron capturadas en Bosa Estación con armas, ropa y documentos falsos; se presume que querían ingresar a residencias mediante órdenes de allanamiento fraudulentas. En Fontibón, también se reportaron capturas de supuestos agentes falsos que, bajo la excusa de realizar controles, exigían la entrega de objetos a ciudadanos.

Este asalto se produjo en medio de un contexto de aumento del hurto a residencias en Bogotá. Datos del Concejo de Bogotá, sustentados en cifras policiales, señalan que, entre enero y junio de 2026, crecieron las denuncias, pasando de 3.078 a 3.276 casos respecto al mismo periodo de 2025, lo que significa un alza del 6,4 %. Localidades como Kennedy, Suba, Usme, Engativá y Santa Fe registraron los mayores incrementos. Hasta agosto se contabilizaron 4.289 casos, con Suba a la cabeza.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía verificar siempre la identidad de quienes se presentan como funcionarios y llamar a la Línea 123 ante cualquier sospecha, especialmente si observan irregularidades en documentación o comportamiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos más frecuentes al usar uniformes falsos en Bogotá?

Las autoridades han detectado que, en Bogotá, los delitos que más se cometen mediante la suplantación de uniformes o insignias de autoridad corresponden al hurto a residencias, la exigencia irregular de pertenencias y otros crímenes como lesiones personales y concierto para delinquir, según reportes de la Policía y datos del Concejo de Bogotá.

¿Qué significa la medida de detención domiciliaria y cómo afecta los procesos judiciales?

La medida de detención domiciliaria es una sanción que permite a una persona procesada o condenada cumplir su pena en el interior de su residencia en lugar de un centro penitenciario. Esta medida sigue imponiendo restricciones y requiere control y vigilancia por parte de las autoridades, pero busca evitar la reclusión tradicional en ciertos casos específicos establecidos por la ley.

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