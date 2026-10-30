Por: Portal Bogotá

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Durante el mes de noviembre de 2026, el Planetario de Bogotá se convierte en epicentro de la divulgación científica, impulsando la curiosidad sobre el universo con su programación ‘Experiencia Planetario charlas’. Según la página oficial del Planetario de Bogotá, las actividades invitan a públicos de todas las edades a sumergirse en el mundo de la astronomía y las ciencias espaciales a través de recorridos interactivos que integran charlas en vivo, experiencias en salas temáticas y ejercicios prácticos que amplían el conocimiento adquirido.

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El recorrido inicia bajo el domo del Planetario, donde las potentes imágenes y explicaciones en lenguaje accesible introducen temas como las constelaciones y los misterios del sistema solar. Posteriormente, los asistentes se trasladan a las salas interactivas, espacios diseñados para experimentar y poner en práctica lo aprendido. De acuerdo con la información oficial, la programación cuenta con varias opciones. Una de las charlas principales, ‘Un viaje por el Sistema Solar’, propone explorar los planetas, desde la Tierra hasta los exoplanetas, abordando descubrimientos recientes posibles gracias a la tecnología y profundizando en las posibilidades de la vida fuera de nuestro planeta.

Otra experiencia destacada es ‘Las tormentas del Sol’, en la cual se exploran fenómenos como el plasma y su interacción con el campo magnético terrestre, revelando el papel de nuestro planeta como escudo protector frente a partículas de alta energía. La actividad continúa en las salas interactivas, donde los visitantes pueden comprender cómo la Tierra y su geografía cambian a lo largo del tiempo debido a estos procesos.

En ‘Constelaciones y dibujos en el cielo’ se motiva a los participantes a identificar las formas que sugieren las estrellas, reviviendo relatos y leyendas de distintas culturas. El recorrido visual permite observar el cielo nocturno en detalle y profundizar en cuerpos celestes como galaxias y nebulosas, apoyados por telescopios y observaciones de brillo y distancia. Todas las experiencias tienen un costo de $30.000 más el servicio de TuBoleta. Las fechas y horarios varían según la charla, permitiendo flexibilidad para los interesados. El Planetario está ubicado en la calle 26B #5-93, lo que facilita el acceso a quienes deseen vivir la astronomía de manera práctica y entretenida, de acuerdo con el portal institucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas y horarios de las experiencias en el Planetario de Bogotá en noviembre de 2026?

Las 'Experiencia Planetario charlas' se ofrecen en distintas fechas y horarios durante noviembre de 2026: 'Un viaje por el Sistema Solar' está programada para el 8, 22 y 28 a las 12 del mediodía, el 2 y 26 a las 2 de la tarde y el 29 a la 1 de la tarde. 'Las tormentas del Sol' se realiza el 14 a las 2 de la tarde, mientras que 'Constelaciones y dibujos en el cielo' será el 2, 14 y 26 a las 12 del mediodía, así como el 8 y 22 a las 2 de la tarde.

¿Qué actividades incluyen las 'Experiencia Planetario charlas' del Planetario de Bogotá?

Las 'Experiencia Planetario charlas' integran charlas en vivo bajo el domo del Planetario, recorridos por salas interactivas y actividades prácticas. En ellas, los asistentes abordan temas como el sistema solar, tormentas solares y constelaciones, complementando el aprendizaje con experimentos y observaciones apoyadas por telescopios, además de relatos culturales vinculados a las estrellas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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