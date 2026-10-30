Una niña de 10 años murió y otras tres personas resultaron heridas luego de que una motocicleta las atropellara en el barrio Marichuela, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. El accidente ocurrió hacia las 6:40 de la mañana del jueves 29 de octubre, en inmediaciones de la avenida Boyacá con calle 14L, y dejó consternados a los familiares de las víctimas y a los habitantes del sector.

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De acuerdo con la información conocida, la motocicleta, identificada con la placa FNN36C, se desplazaba en sentido sur-norte cuando impactó a los cuatro peatones que cruzaban la vía. La menor falleció en el lugar, mientras que los otros tres afectados fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Uno de los familiares de las víctimas contó a CityNoticias que una de las niñas heridas continúa hospitalizada debido a una fractura en una de sus piernas y deberá ser sometida a una cirugía. “Hace poco trasladaron a la niña a una habitación. Tuvo una fractura en la pierna y mañana la operan. Esperamos que todo salga bien”, relató sobre su estado de salud.

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La madre de los tres niños también resultó lesionada, aunque ya recibió atención médica. La preocupación de la familia se mantiene por la menor que permanece en el hospital y por las consecuencias del accidente. “La verdad, la niña tiene mucho dolor en este momento”, agregó la persona entrevistada por el canal.

Los allegados de las víctimas aseguraron que ya presentaron una denuncia ante las autoridades para que se investigue lo sucedido y se establezcan las responsabilidades. También expresaron su preocupación por los accidentes que, según afirmaron, se han registrado en ese sector de Bogotá. “Estamos muy dolidos porque ya perdieron una niña, que es la hermanita de la niña. La situación está un poco difícil”, manifestó el familiar.

Sobre las posibles causas del siniestro, una agente de tránsito explicó a CityNoticias que entre las hipótesis preliminares está que el motociclista habría desobedecido las señales de tránsito y circulado a una velocidad superior a la permitida. También se analiza si los peatones cruzaron por fuera de los pasos habilitados. La funcionaria aclaró que se trata de información inicial y que todavía no hay conclusiones definitivas.

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La autoridad indicó que el motociclista atropelló a cuatro peatones y que, como consecuencia, una niña de 10 años perdió la vida y las otras tres personas resultaron heridas. Las investigaciones buscan reconstruir la secuencia del accidente y determinar las circunstancias en las que ocurrió. Mientras tanto, la familia pide que el caso no quede sin esclarecer y que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

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