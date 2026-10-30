Por: Portal Bogotá

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El Festival de Libros para Niños y Jóvenes llega a Bogotá con su vigésima edición, invitando a disfrutar de una jornada cultural especialmente pensada para los más pequeños y sus familias en el corazón de la ciudad. De acuerdo con la información emitida por la Cámara Colombiana del Libro, el evento se llevará a cabo en La Milla Encantada, ubicada en el Bronx Distrito Creativo, con programación especial el sábado 31 de octubre de 2026 a partir de las 8:00 a. m. La entrada es libre, aunque con cupos limitados y previa inscripción, como detallan los organizadores.

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La jornada inicia con el taller "Mundo de las historias creativas", diseñado para motivar la imaginación y la creación literaria en niñas, niños y jóvenes. Posteriormente, se propone un juego de colores enfocado en los personajes clásicos del escritor Rafael Pombo. De acuerdo con la información proporcionada, esta actividad busca acercar a los asistentes a figuras reconocibles de la literatura infantil colombiana, facilitando el aprendizaje lúdico y la interacción en grupo.

A lo largo de la mañana, los participantes encontrarán estaciones creativas donde podrán experimentar con diversas actividades artísticas. Estas propuestas tienen como objetivo fortalecer el vínculo con la lectura y estimular la creatividad en compañía de la familia. Según indican los organizadores, la literatura se entiende aquí no solo como un fin sino como un punto de partida para explorar, crear y compartir.

El evento también incluye un espacio musical con el grupo Yuru Bogotano y sus amigos, integrando la música a la programación para incentivar la conexión entre distintas formas de arte. Posteriormente, la obra de títeres y teatro "El día que se perdió Alegría" enriquecerá la jornada, acercando al público a las artes escénicas y a la narración, como mencionan en los detalles del evento.

La ubicación de La Milla Encantada, Calle 10 n.º 14-15, en pleno Bronx Distrito Creativo, suma a la identidad del evento, integrando la literatura, la música y el teatro en un solo escenario. Así, la jornada promueve la exploración cultural y artística de manera participativa y familiar, convirtiendo el Festival de Libros para Niños y Jóvenes en una pieza clave de las celebraciones culturales bogotanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye el Festival de Libros para Niños y Jóvenes en La Milla Encantada?

El festival en La Milla Encantada incluye una variedad de actividades como talleres creativos, juegos enfocados en personajes de literatura infantil como los de Rafael Pombo, estaciones artísticas, un encuentro musical con Yuru Bogotano y sus amigos, y presentaciones de títeres y teatro con la obra "El día que se perdió Alegría", en una programación diseñada para toda la familia.

¿Dónde y cuándo es el Festival de Libros para Niños y Jóvenes en Bogotá?

La vigésima edición del festival tendrá lugar en La Milla Encantada, ubicada en el Bronx Distrito Creativo, Calle 10 n.º 14-15, Bogotá, el sábado 31 de octubre de 2026, desde las 8:00 a. m., con entrada libre previa inscripción y cupos limitados, según la Cámara Colombiana del Libro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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