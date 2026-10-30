Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un caso que ha captado la atención de las autoridades judiciales de Bogotá involucra la denuncia de un padre, quien habría depositado la confianza en su amigo cercano para cuidar a su hija. Sin embargo, este acto de confianza terminó con el hombre siendo investigado por la presunta comisión de un delito sexual contra la menor, situación que ha derivado en acciones legales concretas. Según información divulgada, el señalado, un ciudadano de 49 años, era solicitado por el Juzgado 35 Penal Municipal de Bogotá para responder por el delito de acceso carnal en persona en incapacidad de resistir, lo que refleja la gravedad de los hechos puestos en conocimiento de las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

La situación judicial del implicado trascendió cuando, de acuerdo con la información reportada, uniformados de la Policía lograron ubicarlo en el casco urbano de Ubaque, en el departamento de Cundinamarca. En ese lugar, como parte de actividades rutinarias de registro, control e inspección ciudadana, los agentes procedieron a verificar la identidad del sujeto. Durante el procedimiento, los uniformados hallaron que sobre él recaía una orden de captura vigente, emitida en relación con los hechos objeto de investigación.

Adicionalmente, las autoridades constataron que el investigado aparecía con una circular azul de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Esta circular es una herramienta utilizada para facilitar la localización de individuos y la recopilación de información sobre personas requeridas en procesos judiciales dentro y fuera de su país de origen. En este contexto, la circular azul, a diferencia de otras como la roja, no implica necesariamente una solicitud de detención internacional, sino que se orienta a la localización y seguimiento para facilitar su ubicación y, posteriormente, colaborar con el curso de las pesquisas judiciales, según lo descrito en el reporte de los hechos.

Después de corroborar la solicitud judicial y la información internacional con la que contaba Interpol, los uniformados hicieron efectiva la captura. Posteriormente, el hombre fue dejado a disposición de las autoridades competentes, quienes continúan con el proceso legal correspondiente para esclarecer el caso y garantizar el acceso a la justicia para la víctima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué tenía el señalado una circular azul de Interpol?

La circular azul fue expedida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) como un mecanismo para localizar y recopilar información sobre el hombre, facilitando su ubicación para las pesquisas judiciales. Este tipo de circular no implica una captura internacional inmediata, pero sí permite compartir alertas entre países miembros para seguir el rastro de una persona solicitada por las autoridades judiciales.

¿Cuál es el proceso después de la captura del señalado en Ubaque?

Luego de la captura, el individuo fue puesto a disposición de las autoridades judiciales. Esto significa que se iniciará el proceso correspondiente ante el juzgado solicitante, que en este caso es el Juzgado 35 Penal Municipal de Bogotá, donde el implicado deberá responder por el delito de acceso carnal en persona en incapacidad de resistir y continuar el trámite legal según lo establecido por la ley.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z