Por: Portal Bogotá

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En el marco del puente festivo por el Día de Todos los Santos, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ha dispuesto un amplio plan de gestión para velar por la seguridad de los viajeros que salen y entran a Bogotá. De acuerdo con proyecciones informadas por la SDM, se calcula que dejarán la ciudad 871.083 vehículos, mientras que se espera el ingreso de 1.001.879 automóviles por los principales corredores de la capital. Para responder a este alto flujo vehicular, más de 150 personas, entre agentes civiles de tránsito, miembros del Grupo Guía y Policía de Tránsito, se desplegarán en puntos estratégicos, como reporta la Alcaldía de Bogotá en su portal oficial.

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El Centro Estratégico de Movilidad (CEM) tendrá a su cargo el monitoreo permanente de los trayectos con mayor demanda y coordinará la aplicación de medidas según la evolución del tránsito. Entre ellas, destaca la implementación del reversible de ingreso por la carrera Séptima durante el domingo y lunes festivo, a partir de las 4:00 p. m., así como la coordinación de acciones con la Policía y autoridades de los municipios cercanos. Adicionalmente, la Autopista Sur contará con intermitencia en los semáforos dependiendo del flujo vehicular, todo esto para favorecer el retorno seguro de los ciudadanos.

Una de las acciones piloto que continúa es el reversible en la carrera Séptima, programado para el sábado 31 de octubre, desde las 7:30 a. m. hasta el mediodía, en el tramo comprendido entre las calles 193 y 245. Esta medida busca facilitar la salida hacia el norte y brindar alternativas adicionales a la Autopista Norte.

El lunes 2 de noviembre entra en vigor el “pico y placa regional”, una restricción de circulación para vehículos que retorna hacia Bogotá a través de nueve corredores viales principales. Solo podrán ingresar automotores con placas terminadas en número par entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 p. m., mientras que los vehículos con placas impares lo harán entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., como indicó la SDM en sus canales oficiales. Esta medida aplica sobre corredores como la Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida Calle 13, Avenida Calle 80, Avenida Carrera Séptima, Avenida Boyacá - vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.

Adicionalmente, con motivo de Halloween, desde el jueves 29 de octubre hasta el martes 3 de noviembre, se aplican restricciones nocturnas para motocicletas, incluyendo la prohibición de circular con acompañante y la restricción total en 19 corredores entre las 8:00 p. m. y 4:00 a. m. La SDM recalca la importancia de planear los viajes y de cumplir las normas de tránsito, especialmente no conducir bajo los efectos del alcohol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales medidas de movilidad para el éxodo y retorno en Bogotá durante el puente de Día de Todos los Santos?

Durante este puente festivo, las medidas clave son el despliegue de más de 150 funcionarios en vías de alta demanda, la ejecución de reversibles como en la carrera Séptima, la aplicación del “pico y placa regional” para regular el ingreso por los principales corredores y la adopción de restricciones especiales para motocicletas con motivo de Halloween, según informó la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cómo funciona el pico y placa regional para el regreso a Bogotá y a qué corredores aplica?

La medida de pico y placa regional fija horarios diferenciados para el ingreso de vehículos según el último dígito de su placa: pares (0, 2, 4, 6, 8) entre 12:00 m. y 4:00 p. m., impares (1, 3, 5, 7, 9) de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., aplicando a nueve corredores, entre ellos Autopista Norte, Autopista Sur, Avenida Calle 13, Calle 80 y la carrera Séptima, como detalló la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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