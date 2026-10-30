Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Durante los próximos días, Bogotá se convertirá en el escenario de diversas propuestas culturales que invitan al público a explorar el arte en múltiples expresiones, desde exposiciones y conciertos hasta espacios de reflexión y teatro contemporáneo. Uno de los eventos más tradicionales es la Feria del Millón, que regresa para conectarse con una larga trayectoria de 14 años. De acuerdo con la información presentada, esta feria se mantiene fiel a su misión original: ser el punto de encuentro entre artistas plásticos emergentes y un público amplio, interesado en adquirir obras a precios accesibles. El rango de valores va desde 800 mil pesos hasta 2,7 millones, reflejando el incremento natural en los costos de producción y materiales a lo largo del tiempo pero conservando el interés por democratizar el acceso al arte.

Sigue a PULZO en Discover

Otro espacio relevante de discusión es el Café Filosófico con Humberto de la Calle, quien presenta su nuevo libro, “La democracia fatigada”. Según los detalles proporcionados, este espacio constituye una oportunidad para pensar el estado actual de la democracia, superando el mero análisis colombiano y adentrándose en fenómenos globales como la crisis de representación de partidos y las llamadas “guerras culturales”. El evento se centra en la incapacidad de los mecanismos democráticos tradicionales para canalizar los sueños de cambio social y en el desgaste progresivo de lo que se denomina “democracias liberales”.

La programación cultural también incluye presentaciones destacadas como la del Quinteto Astor Piazzolla, agrupación reconocida por su compromiso con el legado del compositor argentino, así como la original propuesta “Del lienzo al rostro”, que invita a experimentar con maquillaje inspirado en obras artísticas y se llevará a cabo en el Museo de Arte Miguel Urrutia. Por su parte, “Tardeando el centro” busca revitalizar espacios históricos de Bogotá a través de actividades escénicas, exposiciones y experiencias literarias y gastronómicas, enfatizando la apropiación cultural.

En el cine, se podrá ver una nueva versión de “Sensatez y sentimiento” y, en la alternativa del cine club, se suma la proyección de “The Rocky Horror Picture Show”, con actividad participativa para los asistentes. Finalmente, la agenda se completa con el espectáculo de danza mexicana “Colores de Casa” y una versión contemporánea de “Macbeth” dirigida por Katalina Moskowictz, que se caracteriza por un reparto íntegramente masculino en escena.

Las actividades reflejan la vitalidad de la oferta cultural en Bogotá, que apuesta por la inclusión, la reflexión y el diálogo entre diferentes lenguajes artísticos.

¿Cuánto cuesta la entrada a los principales eventos culturales en Bogotá este fin de semana?

De acuerdo con la programación proporcionada, los precios varían según el evento: la Feria del Millón tiene entradas entre 35.000 y 55.000 pesos, el Café Filosófico cuesta 55.000 pesos, la presentación del Quinteto Astor Piazzolla empieza en 80.000 pesos, y la entrada al cine para “Sensatez y sentimiento” inicia en 15.000 pesos. Algunos eventos, como “Colores de Casa” y “Del lienzo al rostro”, tienen entrada libre con inscripción previa.

¿En qué consiste la Feria del Millón y qué tipo de obras se pueden encontrar allí?

La Feria del Millón, cuya esencia permanece inalterada desde su creación, es una vitrina para artistas plásticos que buscan espacios para exhibir su trabajo. El público puede encontrar obras de arte a precios que van desde 800 mil hasta 2,7 millones de pesos. El nombre de la feria alude al precio máximo inicial de un millón de pesos por obra, pero actualmente los valores han subido de acuerdo con el aumento de los costos de producción, aunque siguen siendo accesibles en comparación con otros circuitos de arte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.