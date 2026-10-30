Por: El Espectador

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El pasado 26 de octubre culminó la primera etapa procesal en el caso del homicidio y tortura agravada de Donovan Balanta Paz, un líder comunitario afrodescendiente de 34 años y padre de dos hijos. De acuerdo con la información revelada durante la audiencia de control de garantías, cuatro policías han sido implicados en este proceso y, por decisión del juez, deberán permanecer en prisión de manera preventiva mientras avanza el juicio penal en su contra. Los uniformados investigados son el patrullero Johathan Giraldo, a quien la Fiscalía señala como el principal responsable de los hechos y por ello también le imputó el delito de falsedad ideológica en documento público. Junto a él, el mayor Roque Correa, comandante de la estación de policía Cazucá, enfrenta cargos por omisión, al igual que el patrullero Santiago Vargas y el subintendente Henar Tapiero.

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Durante la audiencia, realizada bajo la supervisión de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el fiscal relató detalles impactantes sobre los últimos minutos de vida de Donovan Balanta. Según la reconstrucción oficial, los hechos ocurrieron el 20 de septiembre, luego de que Balanta fuera capturado en el barrio Caracolí, ubicado en Ciudad Bolívar, y posteriormente trasladado a la estación de policía de Cazucá, en Soacha. Una vez allí, la víctima habría sido sometida a una nueva ronda de violencia física y descargas eléctricas, aun cuando yacía en el suelo, esposado, semidesnudo y completamente indefenso.

El ente acusador resalta la responsabilidad directa del patrullero Johathan Giraldo en la comisión de los actos de tortura, mientras que tanto Vargas como Tapiero son procesados por presuntamente haber omitido su intervención ante el uso del taser en contra de Donovan Balanta. Asimismo, el mayor Roque Correa, en su rol de comandante de la estación, enfrenta cargos por omisión. La Fiscalía enfatizó la gravedad de los hechos y la condición de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima en el momento de la agresión. Todas estas acciones y omisiones han sido presentadas por el ente judicial como agravantes dentro del proceso, el cual seguirá su curso en los próximos meses mientras los implicados permanecen privados de la libertad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los policías implicados en el caso Donovan Balanta?

Los cuatro policías involucrados en el proceso penal son el patrullero Johathan Giraldo, señalado como principal responsable y también imputado por falsedad ideológica en documento público; el mayor Roque Correa, comandante de la estación de policía Cazucá, investigado por omisión; y el patrullero Santiago Vargas junto al subintendente Henar Tapiero, ambos procesados por presuntamente no evitar el uso de descargas eléctricas contra la víctima, según información presentada por la Fiscalía.

¿Cómo ocurrieron los hechos en los que murió Donovan Balanta?

Según la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Donovan Balanta fue capturado en el barrio Caracolí y trasladado a la estación de policía de Cazucá. Allí, de acuerdo con el relato del fiscal, siendo esposado, semidesnudo e indefenso, sufrió golpizas y descargas eléctricas, lo que constituye los hechos de tortura y homicidio agravado por los cuales los policías enfrentan un proceso penal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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