Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La situación de seguridad en Ataco, Tolima, es motivo de gran preocupación para sus habitantes y las autoridades locales. En las últimas semanas, se han registrado homicidios, desapariciones y otros hechos violentos que han generado una alerta generalizada, llevando a la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, a solicitar al Gobierno Nacional el fortalecimiento de la presencia militar y el incremento de operaciones de seguridad en esta zona del sur del departamento, según información citada por El Nuevo Día.

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En respuesta a esta coyuntura y tras la realización de un Consejo de Seguridad el 28 de octubre, en el que participaron representantes de la Policía Nacional y el Ejército, la Administración Municipal de Ataco expidió el Decreto 180 del 29 de octubre de 2026. Este decreto establece una serie de medidas de seguridad y convivencia ciudadana, de carácter temporal, vigentes durante el puente festivo de Halloween. Las disposiciones buscan reducir los riesgos para la población ante la serie de hechos violentos recientes.

Entre las principales medidas decretadas se encuentra la restricción de circulación de motocicletas, motociclos, mototriciclos y cuatrimotos con acompañante o parrillero hombre mayor de 14 años. La restricción tendrá vigencia en todo el municipio desde las 12:00 de la medianoche del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 2 de noviembre de 2026, de acuerdo con el decreto citado. Se establecen excepciones solamente para miembros de la Fuerza Pública, organismos de investigación, socorro, personal de salud y servidores públicos debidamente identificados que estén cumpliendo funciones oficiales, así como para traslados de urgencia médica.

El incumplimiento de la medida puede conllevar a la inmovilización del vehículo, según las normas vigentes de tránsito. Además, los establecimientos públicos donde se expendan o consuman bebidas alcohólicas, incluyendo amanecederos y negocios en la zona rural, solo podrán operar hasta la 1:00 de la madrugada durante las noches del 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Pasada esa hora, deberán cesar actividades, cerrar y desalojar a los asistentes.

La Policía Nacional junto con la Comisaría de Familia y la Inspección de Policía realizará operativos de control para garantizar que se cumplan las medidas, prestando especial atención a la protección de niños, niñas y adolescentes. Las restricciones no serán permanentes, sino que corresponden a controles especiales para este fin de semana festivo, en un esfuerzo por restablecer la tranquilidad en el municipio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las nuevas restricciones para motocicletas en Ataco durante el puente festivo?

Las autoridades han dispuesto que durante el puente festivo de Halloween no se permitirá la circulación de motocicletas, motociclos, mototriciclos y cuatrimotos con acompañante o parrillero hombre mayor de 14 años en Ataco. La restricción aplica desde la medianoche del viernes 30 de octubre hasta las 6:00 de la mañana del lunes 2 de noviembre de 2026, tal como lo establece el Decreto 180. Solo están exentos integrantes de la Fuerza Pública, organismos de socorro y funcionarios en servicio, así como traslados de urgencia médica.

¿Qué horarios tendrán los establecimientos nocturnos en Ataco por las recientes medidas de seguridad?

Según el Decreto 180 del 29 de octubre de 2026 expedido en Ataco, los establecimientos donde se vendan o consuman bebidas alcohólicas, incluidos los “amanecederos” y locales en la zona rural, solo podrán funcionar hasta la 1:00 de la madrugada del día siguiente en las noches del 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Después de ese horario, deberán cerrar, suspendiendo toda actividad comercial y desalojando a los clientes, en cumplimiento de las medidas transitorias para mejorar la seguridad en el municipio.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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