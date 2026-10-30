Por: Portal Bogotá

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En el corazón de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, las calles agitadas de Los Andes esconden una iniciativa singular. Allí, un grupo de adultos mayores conocido como Saberes ha encontrado en el cuidado ambiental y el arte una manera de transformar su entorno. Su huerta comunitaria, respaldada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) a través de la estrategia ‘Tejiendo el Territorio’, busca no solo cultivar plantas, sino también lazos entre vecinos y especies nativas en medio del cemento urbano, según información proporcionada por el propio JBB.

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Este grupo no solo se encarga de sembrar flores nutricias y crear refugios para insectos y aves, sino que protagoniza talleres donde reflexionan sobre la importancia de la biodiversidad urbana. Adriana Yanneth Cifuentes Puerto, vocera del Jardín Botánico de Bogotá, destacó en sus palabras que durante estos encuentros se discute cómo la fragmentación de las coberturas vegetales impacta negativamente a la fauna. Según la especialista, los pequeños jardines y huertas del barrio pueden convertirse en auténticos refugios para la biodiversidad, funcionando como espacios vitales para la conservación en la ciudad.

Los miércoles se han convertido en el día en que estos ciudadanos plasman con pintura acrílica, usando la técnica del puntillismo, la fauna local en cuadros llenos de color y detalle. Esta técnica, que consiste en la aplicación de diminutos puntos de pintura, funciona aquí como una metáfora de la fuerza colectiva: cada punto representa un aporte individual, y juntos componen una imagen armónica de la naturaleza. Con este ejercicio artístico, los adultos mayores han afinado su capacidad para identificar especies como abejas nativas, mariposas, colibríes y escarabajos que aún persisten en el entorno urbano.

La huerta de Los Andes cumple un rol clave en la conexión ecológica del territorio, pues se enlaza directamente con la Reserva Distrital de Humedal El Salitre, uno de los principales espacios verdes del norte de Bogotá. De acuerdo con la información recabada, estos corredores ecológicos permiten a aves e insectos encontrar lugares de descanso y alimentación en su tránsito hacia zonas más amplias, apoyando así la dispersión de semillas y la polinización dentro de la ciudad.

Las sesiones de arte además fungen como un espacio para la memoria colectiva. Los adultos mayores evocan, a través de los colores y pinceladas, la antigua sabana bogotana, recordando paisajes de infancia donde el canto de los insectos era protagonista. Este intercambio intergeneracional transforma sus obras en herramientas educativas: los murales y carteles invitan a niños y jóvenes del barrio a cuidar las plantas y valorar a los insectos, consolidando una cultura de custodia ambiental con cada gesto y cada imagen.

¿Cómo contribuye el grupo Saberes a la protección de la biodiversidad en Bogotá?

El grupo Saberes impulsa la protección de la biodiversidad en Bogotá mediante la creación de huertas y jardines comunitarios, actividades de educación ambiental y el uso del arte como medio para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de los polinizadores y la fauna local. Su labor refuerza la conservación de espacios verdes urbanos, en colaboración con el Jardín Botánico de Bogotá.

¿En qué consiste la técnica del puntillismo utilizada por el grupo Saberes?

El puntillismo es una técnica artística que consiste en aplicar pequeños puntos de pintura acrílica sobre una superficie para crear imágenes detalladas. En este contexto, el grupo Saberes utiliza el puntillismo como una forma de representar la fauna local y resaltar la importancia del trabajo colectivo, donde cada punto simboliza el esfuerzo de una persona dentro de la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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