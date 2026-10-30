Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La familia de Lissette Paola Restrepo atraviesa momentos de profunda tristeza y preocupación desde que se conoció la noticia de su fallecimiento en Polonia. Este hecho ha significado no solo el sufrimiento por la pérdida de una hija y hermana, sino también el reto de lidiar con los trámites y elevados costos económicos que implica la repatriación de un cuerpo desde el continente europeo. De acuerdo con la información suministrada, Lissette era originaria de Ibagué, donde residía en el barrio Arado antes de emprender su viaje a Europa. Su partida repentina dejó a sus seres queridos en medio de la incertidumbre y el duelo, pero además los dejó con la urgente necesidad de buscar fondos para traer su cuerpo a Colombia y poder, de este modo, despedirla en su tierra natal.

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Ante la difícil situación, la familia y allegados de Lissette decidieron organizar una jornada solidaria para recaudar recursos. El evento tendrá lugar el domingo 1 de noviembre y su objetivo principal será reunir el dinero suficiente para contribuir con los gastos del proceso de traslado de los restos de Lissette desde Polonia. Según la información, la iniciativa contempla la venta de lechona, plato tradicional de la región, a un precio de 15.000 pesos por ración, incluyendo servicio de domicilio gratuito. Esta acción busca movilizar el apoyo y la solidaridad de los habitantes de Ibagué y de quienes conocían a Lissette o desean acompañar a su familia en este momento difícil.

Para quienes deseen colaborar, los organizadores dispusieron el número telefónico 315 368 4181 para pedidos y donaciones. La esperanza de la familia es que la comunidad ibaguereña se una, ya que cada contribución representa un paso para lograr traer a Lissette de regreso y darle el último adiós en Ibagué. El dolor por la ausencia de Lissette se combina así con la gratitud ante las muestras de apoyo que han empezado a recibir. Sus seres queridos afirman que la jornada solidaria es una oportunidad para transformar la solidaridad de la ciudad en un alivio frente a la angustia y los desafíos que enfrentan actualmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los detalles de la jornada solidaria para traer el cuerpo de Lissette Paola Restrepo a Colombia?

La jornada solidaria se llevará a cabo el domingo 1 de noviembre y tiene como fin recaudar fondos para la repatriación de Lissette Paola Restrepo desde Polonia. Se ofrecerá lechona a 15.000 pesos la porción, con servicio de domicilio gratuito, y los pedidos se pueden realizar llamando al 315 368 4181. Este evento busca el apoyo de la comunidad para ayudar a la familia a superar los costos asociados al traslado.

¿Cómo afecta la distancia y el costo del proceso de repatriación a las familias de fallecidos en el exterior?

Según los familiares de Lissette Paola Restrepo, la distancia entre Polonia y Colombia y los altos costos inherentes al traslado de un cuerpo desde el extranjero suponen una pesada carga emocional y financiera para quienes enfrentan esta situación. Además del dolor por la pérdida, las familias deben gestionar trámites complejos y buscar recursos, por lo que recurren a la solidaridad comunitaria para poder despedirse de sus seres queridos en casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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