Por: Portal Bogotá

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Bogotá, reconocida por consolidarse como un espacio clave para eventos empresariales internacionales, ha sido elegida como sede de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026. Este evento reunirá a un amplio espectro de expertos, empresarios y representantes institucionales para debatir tanto los retos como las oportunidades presentes en uno de los sectores más relevantes de la industria minera. De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la ciudad, la organización está a cargo de Fenalcarbón, gremio del sector, y cuenta con el apoyo del Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, entidad dedicada a la promoción de la capital como destino para congresos, convenciones y reuniones empresariales de alto impacto.

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Programada para los días 28 y 29 de octubre de 2026 en el Hotel Sheraton Bogotá, la cumbre espera recibir a más de 450 asistentes, entre los que se encuentran directivos de empresas, consultores especializados y representantes de diversos sectores económicos. La agenda contempla la participación de al menos 25 expertos nacionales e internacionales, quienes profundizarán en temas cruciales para la industria, como mercados internacionales, seguridad energética, logística exportadora, tributación, nuevas tecnologías y gestión del riesgo. Además, se prevé la existencia de espacios específicos para dialogar sobre el futuro del carbón y el coque en Colombia, así como su influencia en la competitividad y el proceso de reindustrialización del país.

Uno de los aspectos destacados del evento será la presencia de una misión empresarial proveniente de Polonia, organizada por la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (PAIH). Este grupo empresarial, que contará con un stand nacional, buscará identificar oportunidades de negocio y explorar posibles alianzas tecnológicas con empresas y entidades colombianas, además de establecer vínculos con otros países de la región andina. Dentro de la programación sobresalen la entrega del Galardón Hechos al Carbón y el Reconocimiento a la Mujer Minera de Cundinamarca, reconocimientos que buscan visibilizar los logros y avances en el sector minero.

Estos encuentros especializados, como resalta Invest in Bogotá, contribuyen a fortalecer los lazos de la ciudad capital con empresarios, instituciones y expertos internacionales, lo que permite el intercambio de conocimientos y la apertura de nuevas posibilidades comerciales para Bogotá y la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas se abordarán en la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026 en Bogotá?

Según información de Bogotá Mi Ciudad, Mi Casa, el evento se enfocará en mercados internacionales, seguridad energética, logística exportadora, tributación, integración de nuevas tecnologías y gestión del riesgo. Además, se abrirán espacios para debatir el futuro del sector, la reindustrialización y la competitividad de la industria del carbón y el coque en Colombia.

¿Cuál será el papel de Polonia en la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque 2026?

De acuerdo con el portal oficial de Bogotá, Polonia tendrá una misión empresarial respaldada por la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (PAIH). Esta delegación buscará identificar oportunidades de negocio y cooperación tecnológica, así como establecer alianzas con empresas colombianas y de la región andina, además de participar en actividades empresariales y encuentros institucionales durante la cumbre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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