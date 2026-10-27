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La recuperación económica y el fortalecimiento de la infraestructura en el Valle del Cauca se consolidaron como temas prioritarios durante el Encuentro de Infraestructura: Recuperación y Transformación del Occidente Colombiano, una cita organizada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). En este evento participaron representantes del Gobierno Nacional, autoridades regionales, empresarios, concesionarios viales y operadores portuarios, quienes analizaron los proyectos fundamentales para la región y las formas en que podrían financiarse.

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El encuentro abordó diversas iniciativas estratégicas, como la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, la construcción de un tren de cercanías, la vía Mulaló-Loboguerrero y el dragado necesario para el puerto de Buenaventura. Según la CCI, también se discutieron alternativas para financiar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, cuando el departamento debe no solo enfrentar los estragos de la emergencia, sino también mantener su competitividad e impulsar obras clave.

Sobre la modernización aeroportuaria, Tatyana Orozco, presidenta ejecutiva de la CCI, enfatizó que las iniciativas privadas permiten adelantar ampliaciones sin recursos estatales directos, pues los proyectos recaen financieramente sobre los privados. Diana Rojas, directora ejecutiva de la CCI Occidente, subrayó la necesidad de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Transporte para destrabar el proceso y lograr que la terminal opere, bajo las condiciones previstas, al cierre del próximo año.

En cuanto al puerto de Buenaventura, Liborio Cuéllar, gerente de la Sociedad Portuaria Regional, manifestó que la limpieza y el dragado del canal de acceso siguen siendo esenciales ante los desafíos financieros y regulatorios que enfrenta el proyecto. Las obras viales como la variante interna de Buenaventura, presentadas por Juan Carlos Ruiz, gerente general de Unión Vial Camino del Pacífico, ya alcanzan aproximadamente un 33 % de avance, centradas en mejorar la circulación y transporte de carga.

El director de Operaciones de TCBuen, David Martínez, propuso establecer un plan maestro logístico a largo plazo, coordinando inversiones públicas y privadas para responder a las necesidades futuras del puerto. Además, se mencionó la posibilidad de electrificar muelles, utilizar combustibles de bajo carbono y revisar el régimen de concesiones.

La reconstrucción tras el terremoto fue otro asunto primordial. De acuerdo con Christian Garcés, presidente del Bloque Regional y Parlamentario, la inversión inicial requerida oscilaría en los 15 billones de pesos entre 2026 y 2027, con una proyección de 50 billones durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. El comunicado de la CCI detalla que, para obtener estos recursos, se analizarán mecanismos como Obras por Impuestos y estrategias que articulen al Estado, la empresa privada y los gremios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué retos enfrenta la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en el Valle del Cauca?

La modernización del aeropuerto enfrenta retos principalmente en el financiamiento y en la coordinación entre las entidades privadas, la Cámara Colombiana de la Infraestructura y el Ministerio de Transporte. Las iniciativas privadas buscan evitar el uso de fondos estatales, pero se requiere destrabar procesos administrativos y cumplir con los tiempos previstos para que la obra entre en funcionamiento según lo señalado por sus directivas.

¿Cuáles son las principales obras de infraestructura discutidas para el Valle del Cauca y cómo serán financiadas?

Las principales obras incluyen la ampliación del aeropuerto, el dragado del puerto de Buenaventura, nuevas vías como Mulaló-Loboguerrero y proyectos de conectividad logística. Para financiarlas, se contemplan mecanismos privados, la figura de Obras por Impuestos, y recursos públicos, en especial para la reconstrucción post terremoto, según lo que se discutió en el encuentro convocado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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