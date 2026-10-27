Una joven de 19 años fue secuestrada por hombres armados cuando se encontraba en una panadería del municipio de Guacarí, Valle del Cauca. El hecho ocurrió en la madrugada de este martes 27 de octubre y provocó la activación de un operativo conjunto de la Policía y el Ejército para ubicar a la víctima y dar con el paradero de los responsables.

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El rapto se registró aproximadamente a las 5:12 a. m. en un establecimiento comercial del barrio La Primavera. Según la información preliminar, la joven se disponía a abrir el negocio en compañía de su novio y un empleado cuando una camioneta negra llegó al lugar. De ella descendieron tres hombres armados que intimidaron a quienes estaban presentes y obligaron a la mujer a subir al vehículo antes de escapar.

(Vea también: Sale a la luz el terror que vivieron 2 jóvenes secuestrados por banda criminal en Bogotá)

Las cámaras de seguridad del sector captaron el momento del secuestro y se convirtieron en una pieza clave para reconstruir lo sucedido. Las grabaciones están entre los elementos que pueden ayudar a las autoridades a establecer las características del vehículo y avanzar en la identificación de los hombres que participaron en el hecho.

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#URGENTE 🚨 La mañana de este 27OCT, hombres armados secuestraron a Alejandra Castaño, de 19 años, en panadería del b/La Primavera, Guacarí, V. Cauca. Autoridades activaron operativos de búsqueda y ofrecen hasta $30MLL de recompensa por información que permita dar con su paradero pic.twitter.com/jLGPMfXQZ2 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 27, 2026

¿Quién es la joven secuestrada en Valle del Cauca?

Lizeth Alejandra Castaño Montes, la joven de 19 años secuestrada en una panadería del barrio La Primavera, en Guacarí, Valle del Cauca, sería hija del propietario del establecimiento comercial. Al momento del rapto, el comerciante se encontraba en Medellín. Según la información conocida hasta ahora, no tenía amenazas previas ni denuncias por extorsión, y las autoridades no han establecido qué motivó el secuestro. Según la primera hipótesis, la autoría del crimen sería de las disidencias de las Farc que operan en la zona, aunque ningún grupo criminal se lo ha atribuido.

Mientras avanza la búsqueda, la Policía y el Ejército mantienen operativos para localizar a la joven y ubicar a los responsables. Hasta el momento, los secuestradores no se han comunicado con la familia para hacer exigencias económicas. Entre las hipótesis investigadas está una posible participación de facciones de las disidencias de las Farc que operan en la región, aunque ningún grupo se ha atribuido el hecho.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar a los captores o establecer el paradero de la víctima.

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