Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La reciente captura de Darvinson Cleves Buitrón ha dado un giro clave en la investigación sobre el secuestro y asesinato de Jhon Deivi, un joven que fue víctima de estos hechos en Tarqui, Huila, durante julio de 2025. Las autoridades locales han centrado sus esfuerzos en esclarecer el caso y determinar la responsabilidad de los implicados, según la información contenida en los informes oficiales. De acuerdo con lo conocido por los investigadores, la hipótesis principal sostiene que uno de los secuestradores tenía una relación cercana con Jhon Deivi, al punto de ser considerado su amigo.

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La línea de investigación sugiere que el joven habría logrado identificar a este presunto conocido entre quienes lo mantenían detenido. Este reconocimiento parece haber influido directamente en la drástica decisión de los captores, quienes, según la investigación, decidieron terminar con su vida el mismo día en que se produjo el secuestro. Sin embargo, pese a que el asesinato habría sucedido de inmediato, los familiares de la víctima recibieron posteriormente supuestas pruebas de supervivencia que habrían sido fabricadas por los perpetradores. Según detallan las autoridades, a través de videos, los culpables intentaron sostener la ilusión de que Jhon Deivi seguía con vida, con el fin de exigir la suma de 150 millones de pesos como rescate.

Como parte del plan de extorsión, los individuos señalados se identificaban ante la familia de la víctima como miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), buscando así intimidar y legitimar sus exigencias de dinero, según los avances de la investigación. El caso presenta múltiples capas de complejidad, pues además del crimen mismo, está el componente del engaño y la presión psicológica ejercidas sobre los familiares.

La detención de Darvinson Cleves Buitrón fue posible debido a un operativo conjunto que involucró al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía de Huila, el GAULA Militar del Caquetá y la Fiscalía General de la Nación. Esta acción representa un paso adelante en el proceso para esclarecer el caso, permitiendo avanzar en la identificación del papel exacto de Cleves Buitrón y la posible participación de otros individuos en el crimen.

Actualmente, el caso permanece en etapa investigativa, con las autoridades comprometidas en clarificar tanto las circunstancias del secuestro y muerte de Jhon Deivi, como el engaño económico del que habría sido objeto su familia.

¿Cómo fue la operación que permitió la captura de Darvinson Cleves Buitrón en el caso de Jhon Deivi?

La captura de Darvinson Cleves Buitrón se logró mediante un operativo coordinado entre el GAULA de la Policía del Huila, el GAULA Militar del Caquetá y la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con lo divulgado en la investigación, esta acción conjunta fue clave para avanzar en la judicialización y esclarecer el papel del capturado en el secuestro y asesinato de Jhon Deivi.

¿Por qué los secuestradores engañaron a la familia de Jhon Deivi tras su muerte?

Según la investigación, los presuntos responsables habrían utilizado videos falsos como pruebas de supervivencia para convencer a la familia de que Jhon Deivi seguía con vida. El objetivo de este engaño era presionar por el pago de 150 millones de pesos, empleando también la falsa identidad de miembros de las extintas FARC para legitimar el chantaje.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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