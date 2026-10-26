Un lamentable accidente se presentó en la vía Siberia-Tenjo y dejó una persona fallecida. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, la tragedia se presentó cerca de las 3 de la tarde de este lunes 26 de octubre y otras seis personas resultaron heridas.

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Los hechos ocurrieron en el kilómetro 5 en la vereda de El Chacal, en la que estuvo involucrada la flota de la empresa Águila, las famosas rutas verdes que salen desde el Portal 80 de Bogotá. El vehículo cubría la ruta de la capital a Tabio, cuando unos cables de alta tensión le cayeron encima.

El incidente causó que el bus expulsara humo y quedara completamente detenido en medio de la vía, lo que causó un trancón durante varias horas en el tramo.

Una persona falleció por este accidente y otras seis quedaron heridas, incluyendo a un bombero que llegó al lugar para atender la emergencia.

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#Cundinamarca | Una persona falleció y otras seis resultaron heridas en medio de la caída de cables de alta tensión sobre un bus intermunicipal que transitaba por el kilómetro 5 en la vía Siberia – Tenjo. El hecho obligó al cierre de la vía durante varias horas. Vía: @Nia_Maldonadoo https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 26, 2026

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