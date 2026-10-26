Por: El Espectador

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Los últimos instantes en la vida de Donovan Balanta se convirtieron en una verdadera pesadilla. Según lo expuesto por el fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, tras su detención en el barrio Caracolí, en Ciudad Bolívar, Donovan fue llevado a la estación de Policía de Cazucá, en Soacha, donde sufrió una agresión brutal. Durante ese traslado y posterior reclusión, fue sometido a golpes y descargas eléctricas, mientras estaba esposado, semidesnudo y sin posibilidad de defenderse. El patrullero Johathan Giraldo fue quien directamente ejecutó estos actos violentos, todo bajo la mirada indiferente del entonces comandante de la estación, el mayor Roque Correa.

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Durante por lo menos veinte minutos, los uniformados ignoraron las súplicas y pedidos de auxilio de Donovan Balanta. Solo reaccionaron ante la gravedad de su estado cuando quedó inconsciente, momento en el que fue trasladado a un centro asistencial. A pesar del esfuerzo tardío, el joven falleció horas después. Lo relatado por el fiscal se presentó durante la audiencia de control de garantías, la cual se prolongó durante tres jornadas. En ese espacio judicial se legalizó la captura de cuatro policías implicados, se les imputaron cargos por homicidio agravado y tortura, y se les dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario. Según lo informado en la audiencia, el patrullero Giraldo enfrenta además cargos por falsedad en documento público.

Los procesados en este caso son el patrullero Johathan Giraldo, el mayor Roque Correa, el patrullero Santiago Vargas y el subintendente Henar Tapiero. A pesar de la contundencia de las pruebas y los detalles revelados en la audiencia, según el fiscal, todos los uniformados declararon su inocencia frente a los delitos imputados. El proceso, que fue detallado por el fiscal 207 delegado contra la violencia a los derechos humanos, repasó los pormenores de lo sucedido y las evidencias que llevaron a la judicialización de los policías. De acuerdo con la exposición realizada en la audiencia judicial, quedan en evidencia los retos en materia de derechos humanos dentro de algunas instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. Este caso marca el inicio de una etapa procesal en la búsqueda de justicia por la muerte de Donovan Balanta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los policías acusados por la muerte de Donovan Balanta?

En el caso por la muerte y tortura de Donovan Balanta, según el fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los policías procesados son el patrullero Johathan Giraldo, el mayor Roque Correa, el patrullero Santiago Vargas y el subintendente Henar Tapiero. A todos ellos se les imputaron cargos por homicidio agravado y tortura, aunque el patrullero Giraldo enfrenta también cargos por falsedad en documento público.

¿Qué significa homicidio agravado en la legislación colombiana?

Homicidio agravado es un término jurídico que hace referencia a una modalidad de homicidio en la que existen circunstancias que aumentan la gravedad del crimen, como la sevicia, la indefensión de la víctima o la participación de servidores públicos. Estas condiciones, de acuerdo con lo explicado en la audiencia, fueron relevantes en la imputación de cargos a los policías involucrados en la muerte de Donovan Balanta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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