Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Miguel Armando Castellanos Serrano, quien en vida fue reconocido como exsecretario de Gobierno de Cúcuta y también exmayor de la Policía Nacional, fue asesinado el lunes 26 de octubre de 2026 en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander. Según los reportes preliminares, el hecho se produjo cuando Castellanos se encontraba con su hijo en una estación de servicio ubicada en el Anillo Vial Occidental. En el momento en que descendió de su vehículo y sostenía una conversación, fue atacado con arma de fuego. Algunas versiones señalan que uno de los disparos le habría impactado en la cabeza, terminando con su vida en el sitio.

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Luego del ataque, las autoridades hicieron presencia en el lugar para desarrollar las diligencias judiciales correspondientes y comenzar la investigación pertinente. Adicionalmente, la información recogida indica que el crimen se presentó de manera directa, y el hecho generó conmoción en la ciudad, especialmente por el perfil público de la víctima.

Castellanos estuvo al frente de la Secretaría de Gobierno de Cúcuta entre enero de 2024 y los inicios de 2026. Además, tuvo una carrera en la Policía Nacional, donde alcanzó el grado de mayor, lo que consolidó su imagen en la administración local y en la estructura estatal de seguridad. Antes de su asesinato, mantenía abierta la posibilidad de postularse como candidato a la Alcaldía de Cúcuta en las elecciones territoriales previstas para 2027, según información contenida en los reportes oficiales.

La gravedad del caso llevó a la Gobernación de Norte de Santander a anunciar el ofrecimiento de una recompensa, con el fin de motivar a la ciudadanía a proporcionar información que permita dar con la identidad y paradero de los responsables materiales e intelectuales del homicidio. Mientras tanto, la investigación sigue en curso y las autoridades se centran en esclarecer las circunstancias del ataque. Continúa siendo prioridad determinar si Castellanos había recibido amenazas previas o si existían antecedentes relevantes que pudieran estar relacionados con las causas del crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Miguel Castellanos y cuál era su trayectoria en Cúcuta?

Miguel Castellanos fue un personaje conocido en la vida pública de Cúcuta por su paso como secretario de Gobierno entre enero de 2024 y comienzos de 2026, y por su experiencia como mayor en la Policía Nacional. Antes de su muerte, evaluaba la opción de presentarse como candidato a la Alcaldía en las elecciones locales de 2027, lo que lo situaba como una figura relevante en la política y la seguridad del municipio.

¿Cómo avanzan las investigaciones sobre el asesinato de Miguel Castellanos en Cúcuta?

Las autoridades continúan en proceso de investigación para esclarecer los detalles del asesinato de Miguel Castellanos. Tras el crimen, la Gobernación de Norte de Santander ofreció recompensa buscando información clave que pueda identificar a los responsables y esclarecer los motivos detrás del ataque, entre ellos si Castellanos sufrió amenazas previas o tenía antecedentes que lo pusieran en riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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