Por: El Espectador

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En Bogotá, las autoridades reportaron recientemente la primera captura en flagrancia por el abandono ilegal de residuos especiales, un problema que ha venido creciendo en varias zonas de la ciudad. Según la información de la Administración Distrital, el operativo se ejecutó en el barrio Gorgonzola, exactamente en la transversal 42 con calle 12A, sobre la avenida Ferrocarril, dentro de la localidad de Puente Aranda. Allí, un hombre de 26 años fue sorprendido descargando estibas de madera desde un camión de la empresa G y J Ferretería S. A., sin tener autorización ni utilizar un punto habilitado para este tipo de materiales.

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Funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), junto con la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía Nacional, intervinieron en la escena tras varias denuncias de vecinos que manifestaron molestia y preocupación por el abandono frecuente de residuos en la vía pública. El detenido explicó a las autoridades que su empresa le había ordenado buscar un centro de recepción o una chatarrería para dejar la madera, pero al no hallar uno disponible resolvió dejar el material en plena vía pública, lo cual está prohibido y sancionado por la normatividad vigente, según el Decreto 1077 de 2015.

El Distrito subrayó que el caso constituye un delito de contaminación ambiental, previsto en el artículo 334 del Código Penal. De ser declarado culpable, el procesado podría enfrentar una pena que oscila entre 5 años y 9 meses hasta 11 años y 8 meses de prisión, además de una multa económica. No obstante, será un juez quien determine la responsabilidad y la sanción definitiva basada en las pruebas recogidas.

La investigación que permitió esta captura se sustentó en la colaboración activa de la comunidad y en el análisis de dos horas de grabaciones de cámaras de seguridad, así como en la recolección de 20 videos que documentaron el problema en el sector. Esta labor coordinada entre la UAESP, la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional y los residentes evidenció la recurrencia de estas conductas y el impacto negativo en el entorno, especialmente por la cercanía con el colegio La Merced y las implicaciones en la salud y el ambiente locales.

Según datos del Distrito, Bogotá cuenta actualmente con 478 puntos críticos de acumulación de residuos, siendo la avenida Ferrocarril uno de ellos. Si bien existen esquemas de recolección nocturna diaria para mitigar estos acumulados, las autoridades insistieron en la necesidad de fortalecer las acciones de vigilancia y control, así como de incentivar a las empresas para que gestionen adecuadamente sus residuos especiales. Por ahora, las denuncias ciudadanas se mantienen como herramienta esencial para avanzar en la solución de este problema.

¿Cuál es la sanción por disposición ilegal de residuos especiales en Bogotá?

De acuerdo con el reporte de la Administración Distrital, la disposición ilegal de residuos especiales puede constituir el delito de contaminación ambiental según el artículo 334 del Código Penal, el cual contempla penas que van desde 5 años y 9 meses hasta 11 años y 8 meses de prisión, además de una multa económica. La justicia será la encargada de determinar tanto la responsabilidad como la sanción aplicable en cada caso.

¿Cuántos puntos críticos de acumulación de residuos fueron identificados en Bogotá?

Según información del Distrito, existen 478 puntos críticos de acumulación de residuos en Bogotá. Dichos lugares tienen esquemas de recolección nocturna diaria y requieren de acciones adicionales de inspección y control para evitar que sigan siendo usados como sitios de abandono clandestino de materiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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