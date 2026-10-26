Por: Portal Bogotá

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La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó sobre una interrupción temporal en el abastecimiento de agua potable en varios sectores de la localidad de San Cristóbal. Esta situación se debe a una falla en el suministro de energía eléctrica, inconveniente que está siendo atendido por Enel Colombia. De acuerdo con la información oficial, la avería mantiene fuera de operación parte de la infraestructura clave para el suministro de agua en el suroriente de la capital.

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Como consecuencia directa de este inconveniente, quedó afectada la operación de los tanques San Vicente, Alpes, Quindío y Juan Rey, desde donde se distribuye el agua potable a numerosos barrios. La recuperación total del servicio estará condicionada a que se restablezca el suministro eléctrico, se llenen los tanques de almacenamiento y las redes de distribución logren estabilizarse.

La EAAB detalló los sectores impactados que dependen de los distintos tanques. Por ejemplo, desde el tanque San Vicente se ven afectados barrios como Arrayanes I, La Gloria Occidental, La Victoria, San Blas II y Villa de los Alpes, ubicados en áreas específicas entre la calle 26B sur y la calle 39B sur, y desde la carrera 13 este hasta la carrera 4 este. En el caso del tanque Alpes, la situación alcanza zonas como Altamira, El Paraíso, Los Alpes y Santa Inés Sur, abarcando un rango de manzanas delimitado por la calle 17D sur y diagonal 50 sur, y entre la carrera 26 este y la carrera 3C este.

Por su parte, los barrios afectados por el tanque Quindío incluyen Altos del Zipa, El Pinar, Quindío y Yomasa, entre otros, mientras que quienes dependen del tanque Juan Rey comprenden sectores como Bolonia, Juan Rey Sur, Ciudad Londres y Villa Diana. Cada tanque tiene delimitaciones precisas respecto a calles y carreras, lo cual permite identificar los barrios y manzanas impactados.

Mientras perdure la contingencia, la EAAB puso a disposición carrotanques para abastecer de agua potable a las zonas afectadas, y las solicitudes pueden dirigirse a través de la Acualínea 116. Así mismo, la empresa agradeció la comprensión de la ciudadanía y aseguró que mantendrá informada a la comunidad sobre los avances para normalizar el servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurrió el corte de agua en San Cristóbal según la EAAB?

De acuerdo con la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá (EAAB), el corte de agua en San Cristóbal fue consecuencia de una falla en el suministro eléctrico que afecta la operación de parte de la infraestructura encargada del abastecimiento de agua potable. Enel Colombia está encargada de solucionar este inconveniente para poder reanudar el suministro normal de agua.

¿Cuáles barrios y zonas están afectados por el corte de agua en San Cristóbal?

La interrupción del servicio de agua afecta barrios como Arrayanes I, La Gloria Occidental, Altamira, El Paraíso, Altos del Zipa, Quindío, Juan Rey Sur, Bolonia y Villa Diana, entre otros. Los sectores impactados se distribuyen según la zona de influencia de los tanques San Vicente, Alpes, Quindío y Juan Rey, que abastecen diferentes áreas del suroriente de Bogotá y cubren rangos específicos de calles y carreras definidos por la EAAB.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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