Por: Portal Bogotá

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Con la llegada del segundo pico respiratorio, en el contexto de la campaña ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha sido enfática en la importancia de consultar la calidad del aire de forma regular y adoptar medidas preventivas para proteger la salud. Según la información presente en el portal de la Alcaldía de Bogotá, durante este periodo aumenta la demanda en los servicios sanitarios debido a las infecciones respiratorias agudas (IRA), fenómeno que afecta principalmente a menores de cinco años, personas mayores, mujeres en embarazo y pacientes con enfermedades crónicas. El riesgo se incrementa dada la exposición al material particulado fino (PM2,5) y a los cambios climáticos asociados al fenómeno de El Niño.

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A pesar de que, según el reporte oficial, Bogotá no se encuentra en condiciones que exijan la declaratoria de una alerta ambiental, las autoridades de salud recalcan que ello no es motivo para bajar la guardia ni postergar las acciones preventivas. Insisten en que la prevención debe ser constante, especialmente cuando la exposición a contaminantes puede derivar en complicaciones severas para las poblaciones más vulnerables. De acuerdo con la SDS, una de las herramientas para fortalecer el autocuidado es el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA), el cual permite a los ciudadanos conocer en tiempo real las condiciones del aire en diferentes puntos de la ciudad y así tomar decisiones informadas sobre su salud.

Entre las recomendaciones divulgadas por la SDS destaca la importancia de mantener el esquema de vacunación al día, usando tapabocas en caso de síntomas respiratorios y lavando frecuentemente las manos. Recomiendan también consultar el IBOCA de forma habitual y, si los niveles de calidad del aire no son óptimos cerca de la ubicación de una persona, limitar la actividad física al aire libre, especialmente en niños, adultos mayores, gestantes y personas con afecciones respiratorias o crónicas como asma, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), diabetes, cáncer o sistemas inmunológicos comprometidos. Insisten, además, en la continuidad de los tratamientos médicos, evitar aglomeraciones y zonas de alta contaminación, no exponerse al humo ni a quemas, y mantener los ambientes limpios.

Con respecto a los signos de alarma para acudir a urgencias, la Secretaría recalca prestar atención a síntomas como fiebre persistente, dificultad para respirar, alteraciones en el estado de conciencia, rechazo total a los alimentos, convulsiones, dolor en el pecho o tos con flemas en menores y adultos. Para emergencias médicas en Bogotá está disponible la Línea 137.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede consultar la calidad del aire en Bogotá según la Secretaría Distrital de Salud?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, usted puede consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) para obtener información actualizada sobre la calidad del aire en diferentes zonas de la ciudad. Esta herramienta digital le muestra datos en tiempo real que le ayudan a tomar medidas preventivas, como reducir la actividad física al aire libre en caso de niveles elevados de contaminación.

¿Cuáles son los signos de alarma de infecciones respiratorias para buscar atención médica urgente en Bogotá?

Según la Secretaría Distrital de Salud, la comunidad debe acudir de inmediato a los servicios médicos ante signos como fiebre persistente o de difícil manejo, dificultad para respirar, decaimiento, cambios en el estado de conciencia, dolor de pecho, tos con sangre, rechazo total a los alimentos, o convulsiones, especialmente en menores de cinco años y bebés menores de seis meses, quienes requieren evaluación médica inmediata ante cualquier síntoma respiratorio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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