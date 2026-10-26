La hermana de Donovan Balanta entregó nuevos detalles sobre la muerte del joven, ocurrida después de un procedimiento policial en Soacha, Cundinamarca. En su relato con CityTV, cuestionó la actuación de los uniformados y aseguró que su hermano recibió dos descargas eléctricas adicionales, que, según ella, agravaron las lesiones que sufrió. Sus declaraciones se conocen mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra varios policías señalados por presuntas agresiones.

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“No fue una, fueron dos. Fueron dos más, eso hace que pues que mi hermano literalmente eh sea carbonizado por dentro”, afirmó la mujer al referirse a las descargas eléctricas que habría recibido Donovan. Para explicar la gravedad de lo ocurrido, señaló que la electricidad pudo provocarle quemaduras internas. Su testimonio se suma a los elementos expuestos por la Fiscalía durante la imputación de cargos, en la que se plantearon posibles responsabilidades de los uniformados en la muerte del joven.

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La familiar también expresó su indignación por la manera en que, según su versión, fue tratado Donovan. “No les importó la vida de mi hermano”, manifestó, al cuestionar que no hubiera recibido una atención oportuna. Sus palabras apuntan a la actuación de los policías durante el procedimiento y a lo ocurrido después del traslado del joven a la estación de Policía de Cazucá.

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Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que el caso habría comenzado con una discusión entre vecinos y uniformados. En medio del altercado, Balanta presuntamente lanzó una botella hacia un grupo de policías. Según la reconstrucción presentada por el ente acusador, los agentes lo habrían sometido con un dispositivo taser, lo esposaron y lo llevaron a las instalaciones policiales, donde presuntamente continuaron las agresiones.

Uno de los elementos más delicados de la investigación es una frase de contenido racista que, según el fiscal, habría pronunciado uno de los uniformados antes de que llegaran otras patrullas. “Le voy a pegar dos tiros; yo estoy acostumbrado a matar negros guerrilleros en el Chocó”, señaló el funcionario al exponer el relato que forma parte del expediente. La Fiscalía también indicó que Donovan permaneció 19 minutos en la estación, durante los cuales manifestó dificultades para respirar, dolor en el pecho y pidió atención médica urgente, sin que fuera trasladado de inmediato a un centro asistencial.

Más allá de las acusaciones judiciales, la hermana recordó a Donovan por su personalidad y sus sueños. “Mi manito era un soñador de la vida”, dijo, al describirlo como un joven alegre, amigable y muy querido por sus amigos, quienes lo llamaban ‘Gangster’. Mientras el proceso avanza por los presuntos delitos de homicidio y tortura, las circunstancias de su muerte y las actuaciones de los uniformados deberán establecerse en el ámbito judicial.

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