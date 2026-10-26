Un caso de intolerancia ocurrido en la tarde del sábado 24 de octubre tiene consternada a la comunidad de Pitalito, Huila. Nelson Daniel Hernández Gómez murió tras recibir un disparo durante un enfrentamiento con el propietario de un supermercado, en un hecho que, según las primeras versiones, habría comenzado por una libra de arroz.

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De acuerdo con los testimonios conocidos hasta el momento, la discusión entre ambos hombres fue subiendo de tono hasta que el dueño del establecimiento presuntamente golpeó al joven y después le disparó. Sin embargo, las circunstancias exactas del homicidio aún son materia de investigación y las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió.

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Cuando la Policía llegó al lugar, Hernández Gómez se encontraba tendido en el suelo, mientras que el señalado agresor había abandonado el sitio con el arma de fuego.

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Las primeras versiones indican que el altercado se habría originado cuando el joven intentó llevarse una libra de arroz sin pagarla de inmediato. Según algunos testigos, Hernández Gómez le habría dicho al propietario que le cancelaría el producto después, propuesta que presuntamente fue rechazada por el comerciante.

La discusión habría escalado hasta convertirse en una agresión física que terminó con el disparo mortal. Uno de los testigos relató cómo se habría desarrollado el enfrentamiento y aseguró que el joven manifestó su intención de pagar el producto.

“Yo le dije: ‘Yo se la pago’, pero el hombre decidió disparar”, contó, según los testimonios recopilados sobre el caso.

No obstante, una persona cercana a la víctima rechazó la versión de que Hernández Gómez pretendiera llevarse la mercancía sin pagar y afirmó que el joven estaba comprando alimentos.

“Él solo estaba comprando su comida”, señaló, al pedir que las autoridades investiguen lo sucedido y determinen las circunstancias reales del homicidio.

El caso también generó reacciones entre personas que aseguraron conocer al propietario del supermercado. En declaraciones al medio alternativo Informativo 1/24 Caquetá, una mujer afirmó que, según su percepción, al comerciante le gustaba humillar a otras personas. La testigo pidió que fuera capturado para que respondiera ante la justicia por lo ocurrido.

“Lo mató por una libra de arroz. No hay derecho. Todos cometemos errores y en la vida todo se paga, pero quitarle la vida a alguien no es justo”, manifestó.

La mujer también sostuvo que el joven habría sacado dinero para pagar el producto y reclamó que el caso no quede impune.

Estas declaraciones corresponden a testimonios conocidos después del hecho y deberán ser contrastadas con los demás elementos de prueba que recopilen las autoridades.

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Tras el crimen, la Policía informó que ya tiene identificado al hombre señalado de disparar contra Hernández Gómez. Las autoridades adelantan las labores para ubicarlo y lograr su captura o que se presente voluntariamente ante la justicia.

Además, los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, que podrían ayudar a reconstruir la secuencia de los hechos y establecer cómo comenzó y terminó la discusión.

La investigación deberá determinar si el enfrentamiento ocurrió por el presunto intento de llevarse el arroz sin pagarlo, como sostienen algunos testigos, o si hubo otras circunstancias que todavía no se han esclarecido.

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