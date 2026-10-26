En medio del accidente de tránsito del hijo de ‘Poncho’ Zuleta, otro delicado episodio en las vías de Colombia se viralizó a través de un video publicado este lunes 26 de octubre de 2026.

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Miembros de la Policía Nacional detuvieron en Manizales a un ciudadano señalado de manejar en presunto estado de embriaguez luego de desplegar un agitado operativo de intercepción en el corredor vial del barrio La Enea.

De acuerdo con el relato, el incidente inició cuando el sospechoso, a bordo de un Mazda 3 sedán plateado, impactó a otro automotor particular y desatendió las órdenes oficiales de detenerse para escapar rápidamente del sector, según replicó la cuenta de Instagram de Manizales en vivo.

Varios transeúntes registraron con teléfonos móviles la riesgosa trayectoria del vehículo mientras las unidades motorizadas emprendían la persecución policial para neutralizar cualquier amenaza contra los peatones que transitaban por esa transitada zona caldense.

En medio del cerco táctico para frenar su avance, una motocicleta oficial cayó fuertemente sobre el pavimento, mientras testigos aseguraban consternados que el carro en fuga golpeó a un policía durante las maniobras.

Los agentes lograron bloquear definitivamente el paso del rodante metros adelante, forzaron la apertura de la puerta delantera y sometieron al conductor sobre la calzada para consumar su aprehensión en flagrancia.

Tras consolidar la captura, los uniformados trasladaron al indiciado para practicarle el examen de alcoholemia reglamentario y abrir el proceso judicial respectivo por los daños causados a los bienes estatales y particulares afectados.

El automotor quedó inmovilizado por las autoridades de tránsito mientras los peritos recopilan las grabaciones ciudadanas para sustentar ante la fiscalía local la responsabilidad penal del implicado en estos graves sucesos viales.

Lo cierto es que el caso no pasó desapercibido entre los presentes por lo insólito del caso registrado en video.

¿Cuál es la multa por manejar en estado de embriaguez en Colombia?

Manejar bajo la influencia de bebidas alcohólicas acarrea severas penalizaciones económicas que oscilan entre 3 millones y más de 74 millones de pesos en las carreteras colombianas.

El monto pecuniario exacto, la inmovilización del automotor y el tiempo de suspensión de la licencia dependen estrictamente del grado de alcoholemia registrado y del historial de reincidencia del conductor, de acuerdo con el Código Nacional de Tránsito y sus cambios en 2026.

Para el grado cero, la sanción básica contempla la suspensión del pase por un año, multas económicas considerables y la inmovilización preventiva del vehículo durante un día hábil completo.

En contraste, alcanzar el grado tres por tercera vez representa la pena máxima administrativa: cancelación definitiva de la licencia, inmovilización por veinte días y la imposición de la tarifa económica más alta.

Asimismo, negarse a hacer la prueba de alcoholemia genera de forma automática la sanción correspondiente al grado tres de reincidencia, conllevando la pérdida perpetua del permiso de conducción vehicular.

Adicionalmente, el infractor sancionado debe cumplir jornadas obligatorias de acciones comunitarias no remuneradas para la prevención de la accidentalidad vial, con tiempos que oscilan entre veinte y cincuenta horas.

La situación jurídica empeora drásticamente cuando el ciudadano decide ignorar la orden de pare, embestir barricadas o intentar fugarse activamente de un puesto de control policial instalado.

El intento de fuga acarrea una infracción complementaria por desacato a la autoridad de tránsito, conllevando la inmovilización inmediata del vehículo y una multa independiente cercana a un millón de pesos.

Si la maniobra evasiva causa daños a bienes públicos, lesiona a uniformados o pone en riesgo inminente vidas humanas, la policía procede con la captura en flagrancia del conductor involucrado.

En tales escenarios, la fiscalía imputa delitos tipificados en el código penal como violencia contra servidor público, tentativa de homicidio o daño en bien ajeno, imponiendo potenciales penas carcelarias.

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