La movilidad en uno de los corredores viales más importantes de ingreso a la capital del país se vio severamente afectada durante la noche, luego de que se registrara un aparatoso choque en las inmediaciones del tradicional puente de Guaduas, sobre la calle 80. El incidente involucró directamente a una camioneta de color blanco que sufrió daños materiales de consideración en su estructura, lo que obligó a la presencia de los organismos de asistencia vial y a la intervención de una grúa para retirar el automotor siniestrado de la calzada.

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Las repercusiones del impacto no tardaron en reflejarse en el flujo vehicular del sector. A través de registros audiovisuales capturados en el lugar de los hechos, se evidencia la compleja panorámica nocturna que dejó el choque. En las imágenes se observa un monumental trancón con filas interminables de vehículos particulares y pesados camiones de carga completamente detenidos o avanzando a paso de hombre bajo la estructura metálica del puente. Asimismo, el video deja al descubierto el intenso destello de las luces de emergencia de los vehículos de asistencia y patrullaje desplegados para controlar la situación.

La congestión provocada por este suceso desbordó rápidamente la capacidad de la vía, extendiéndose de manera crítica varios kilómetros atrás y alcanzando el sector de Siberia. Cientos de ciudadanos que intentaban retornar a Bogotá tras finalizar su jornada laboral quedaron atrapados en medio del represamiento, experimentando retrasos significativos en sus tiempos de traslado.

Las autoridades de tránsito hicieron un llamado a la paciencia y a la precaución de los conductores que transitan por este punto occidental, mientras avanzaban las labores de despeje de la vía y el restablecimiento paulatino del tráfico..

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