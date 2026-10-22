En la mañana de este jueves, 22 de octubre, se presentó un incendio al interior del centro comercial Gran Estación, ubicado más específicamente en la calle 26 con carrera 60.

Sigue a PULZO en Discover

Y es que muchos conductores que iban por esta importante vía de la capital notaron humo saliendo del techo del centro comercial, por lo que se prendieron las alarmas y se avisaron a las autoridades.

En cuestión de minutos llegaron los bomberos a la zona para controlar la situación, teniendo en cuenta que dentro del establecimiento habían muchas personas por ser casi el mediodía.

En qué restaurante fue el incendio de Gran Estación

Ahora, tal como reportó Ultima Hora Caracol, este incendio se habría presentado al interior del restaurante Gran Parrilla Boyacense, que no está ubicado dentro de la plazoleta de comidas, sino en una zona exterior.

Lee También

Según el medio mencionado, la situación se presentó en un buitrón, que es conocido como la chimenea o el conducto de humos, pero sin conocer más detalles de qué fue lo que ocasionó la conflagración.

Así está la situación en ese establecimiento:

#Bogotá | Este es el panorama a las afueras del restaurante El Gran Parrillero Boyacense, ubicado en el centro comercial Gran Estación, donde hace unos minutos se registró un incendio en un buitrón. Bomberos de la estación Puente Aranda controlaron la emergencia. No se reportan personas lesionadas. https://t.co/woHMRjVE2M — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 22, 2026

La buena noticia es que, al menos en las primeras informaciones, no se presentan personas lesionadas, por lo que las autoridades avanzarán en la investigación para esclarecer los hechos.

Otro incendio en la Gran Parrilla Boyacense

Ahora, cabe recordar que este mismo año ese restaurante ya había sufrido de un incendio, pero en la sede de la avenida NQS.

El incendio en el restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense ocurrió el viernes 20 de febrero de 2026, en la tarde, en su sede de la carrera 30 con calle 71A (Barrios Unidos, Bogotá), en un edificio de ocho niveles.

Se originó en los ductos (buitrones) del sistema de extracción de la cocina, específicamente por una falla o problema en ese sistema. Fuentes oficiales de Bomberos de Bogotá y el propio restaurante coinciden en que el fuego se concentró ahí. La gran cantidad de humo se atribuyó a la acumulación de grasa animal en los conductos, algo frecuente en restaurantes de parrilla cuando no hay un mantenimiento adecuado de los extractores.

Bomberos controlaron la emergencia en pocas horas, sin víctimas mortales ni heridos graves. Evacuaron a unas 90 personas (alrededor de 40 trabajadores y 50 comensales); solo el administrador presentó una leve inhalación de humo que fue atendida. El resto del edificio no resultó afectado de forma significativa y el local reabrió de manera progresiva poco después.

* Pulzo.com se escribe con Z