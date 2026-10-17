El histórico ayuntamiento de Limoges, Francia, sufrió graves daños tras un incendio registrado durante las protestas del 17 de octubre de 2026. Las llamas envolvieron parte del tejado y el campanario del edificio, mientras los bomberos utilizaron escaleras aéreas para combatir el fuego.

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(Vea también: Francia vive una jornada de caos: incendian un ayuntamiento histórico en protestas por el costo de vida)

Las imágenes difundidas por el alcalde de la ciudad, Guillaume Guérin, muestran la intensidad de la emergencia y una densa columna de humo sobre la construcción del siglo XIX. Según la información suministrada sobre el incidente, el inmueble también sufrió daños estructurales importantes, incluido un derrumbe parcial.

El incendio se produjo en medio de las movilizaciones nacionales contra el costo de vida, una jornada que terminó con afectaciones en una de las principales sedes institucionales de Limoges.

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Hôtel de ville incendié : Limoges blessée, mais la République ne cédera pas Ce soir, notre hôtel de ville a été la cible des flammes. Comme chacun d’entre vous, j’ai vu avec effroi brûler ce lieu qui appartient à toutes les Limougeaudes et à tous les Limougeauds. Les violences urbaines survenus aujourd’hui sont inacceptables. Notre mairie n’est pas un simple bâtiment : c’est la maison commune, le cœur battant de notre ville et le visage de la République au plus près de chacun. S’en prendre à elle, c’est s’en prendre à la République, à nos services publics et à l’ensemble des Limougeauds. Manifester est un droit, et la colère doit pouvoir être entendue. Mais aucun désaccord, aucune revendication ne saurait justifier la destruction de biens publics, l’incendie d’une mairie ou les menaces de mort proférées contre celles et ceux qui servent chaque jour nos concitoyens. Mes premières pensées vont aux agents municipaux présents lors de ces événements. Ils ont été menacés et profondément choqués par les violences auxquelles ils ont été confrontés. Je leur adresse toute ma solidarité, mon soutien total et ma profonde reconnaissance. Ils n’ont pas à subir de telles situations dans l’exercice de leurs missions. Je salue le courage des sapeurs-pompiers et des forces de l’ordre, intervenus dans des conditions extrêmement difficiles. Nous mettrons tout en œuvre pour que les auteurs de ces actes, issus ou manipulés par l’ultra gauche soient identifiés et répondent de leurs actes devant la justice. Il ne peut y avoir aucune complaisance. La protection des agents publics, le respect des institutions et la sauvegarde des biens communs ne sont pas négociables. Je remercie chaleureusement les maires et les élus de Limoges Métropole, de la Haute-Vienne et au-delà pour leurs très nombreux messages de soutien. Leur solidarité nous touche et nous oblige : face à la violence, les élus de la République font bloc. Notre responsabilité est désormais double : accompagner les agents éprouvés et garantir, malgré des dégâts considérables, la continuité du service public. Dès demain, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que les habitants puissent continuer à effectuer leurs démarches. Les dégâts sont immenses. Le cœur est lourd. Mais notre détermination est entière. Limoges a traversé bien des épreuves et s’en est toujours relevée, rassemblée et fière. Il en sera de même cette fois. Rien ne nous détournera de notre devoir : protéger nos agents, servir les Limougeauds et défendre les valeurs républicaines. La violence et l’intimidation ne dicteront jamais leur loi dans notre ville. Guillaume GUÉRIN

Maire de Limoges

Président de Limoges Métropole — Ville de Limoges (@VilleLimoges87) October 18, 2026

Qué dijo el alcalde de Limoges tras el incendio

Guillaume Guérin condenó lo ocurrido en un comunicado publicado después de la emergencia. El mandatario calificó el episodio como un ataque contra las instituciones públicas y rechazó que las manifestaciones puedan justificar actos de violencia.

“Nuestro ayuntamiento no es un simple edificio: es la casa común, el corazón palpitante de nuestra ciudad y el rostro de la República más cerca de cada uno”, expresó.

El alcalde también reconoció el derecho a la protesta y señaló que las inconformidades ciudadanas deben poder escucharse. Sin embargo, sostuvo que ninguna reivindicación justifica la destrucción de bienes públicos ni las amenazas contra quienes trabajan al servicio de la comunidad.

En su mensaje, Guérin aseguró que los funcionarios municipales presentes durante los hechos fueron amenazados y quedaron profundamente afectados por lo ocurrido. También destacó la labor de los bomberos y de las fuerzas del orden que intervinieron durante la emergencia.

A 143-year-old French landmark is destroyed after rioters set it ablaze, causing its roof to collapse into the floors below. Local officials say two-thirds of the Limoges Town Hall is gone as violent anti-government agitators torched the building’s exterior, in what the officials called a “catastrophe for heritage.” The violence comes as more than half a million demonstrators took to the streets nationwide, over the soaring cost of living enter their fourth week across France. Authorities have reported roughly 400 arrests. And the unrest is spreading beyond Limoges. See which other government buildings rioters targeted: https://t.co/9nj3XP2exX — Fox News (@FoxNews) October 18, 2026

Un edificio histórico con daños considerables

El ayuntamiento afectado es una construcción del siglo XIX que cumple una función institucional para los habitantes de Limoges. La gravedad del incendio quedó reflejada en las fotografías nocturnas compartidas por el alcalde, en las que se observan las llamas sobre la cubierta y alrededor del campanario.

Entre los principales daños reportados están:

Afectaciones en el tejado: las llamas alcanzaron la parte superior del inmueble.

Daños en el campanario: las imágenes muestran fuego y humo alrededor de esta estructura.

Deterioro estructural: se reportaron daños graves y un derrumbe parcial.

Intervención de los bomberos: los equipos de emergencia utilizaron escaleras aéreas para combatir el incendio.

La información suministrada no precisa el costo de los daños ni detalla el alcance total de las afectaciones en el interior del edificio.

Alcaldía promete mantener los servicios públicos

Además de condenar el incendio, Guérin aseguró que su administración trabajará para identificar a los responsables y que estos respondan ante la justicia.

En el comunicado, atribuyó los hechos a personas que, según su versión, estarían vinculadas con la extrema derecha o habrían sido manipuladas por ese sector. Esa acusación corresponde al alcalde y no constituye, por sí sola, una identificación judicial de los responsables.

🇫🇷🔥 Limoges city hall set on fire by rioters at the end of the Oct. 17 protest; the bell tower collapsed and the prefect says the building is “largely lost” Rioters attacked Limoges’ hôtel de ville late Saturday afternoon after the Oct. 17 cost-of-living march, breaking windows and setting fire to the ground floor; cars were also burned outside. Firefighters arrived shortly after 6 p.m., and the flames reached the roof around 7 p.m. and were still burning at 8:10 p.m. The 43-meter bell tower collapsed. Prefect Maurice Barate said the roof fell onto the lower floors except in the west wing and two-thirds of the facade had disappeared, calling the building “largely lost,” a “heritage catastrophe” and a “deliberate act” by rioters. The 19th-century building, opened in 1883 and inspired by Paris’s city hall, is a listed monument. Interior Minister Laurent Nuñez confirmed the fire; Prime Minister Sébastien Lecornu said “we will not be intimidated.” Earlier in Limoges, fireworks mortars were fired at police near the A20 interchange, a police vehicle was burned and shops were looted. Reported by AFP, franceinfo, Europe 1 and Flash FM. NOT CONFIRMED: Which artworks and decorations inside have been destroyed. Claims that works by Henri-Paul Motte, Jean-Joseph Weerts and Urbain Bourgeois are definitively lost have not been confirmed by officials, and no inventory has been published. I also found no figure on injuries or arrests in Limoges. Saturday’s national mobilization against the cost of living drew a very large turnout, with CNews reporting more than 550,000 demonstrators, while violence was concentrated in Paris, Lyon, Marseille and Limoges, including a brief break-in at Marseille’s city hall. The loss of a historic city hall turns a day of mostly peaceful marches into a symbolic national event and will dominate the political response. What to watch: the official damage and heritage assessment once the fire is out, arrests and charges for arson, the government’s response including any new security measures, and whether the unions and student groups distance themselves from the violence. Sources: AFP; franceinfo / France 3 Nouvelle-Aquitaine; Europe 1; CNews; Flash FM; Haute-Vienne prefecture; Interior Ministry. — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 17, 2026

El mandatario también afirmó que la administración municipal debe concentrarse en dos tareas: acompañar a los trabajadores afectados y garantizar que los ciudadanos puedan continuar realizando sus trámites pese a los daños.

“Los daños son inmensos. El corazón está pesado. Pero nuestra determinación es total”, manifestó al referirse a la situación que enfrenta la ciudad.

La prioridad anunciada por la alcaldía es mantener la atención pública mientras se evalúan las consecuencias del incendio. Por ahora, la información disponible no establece el costo de la reconstrucción ni un plazo para recuperar plenamente las instalaciones afectadas.

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