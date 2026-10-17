Escrito por:  Redacción Mundo
Oct 17, 2026 - 8:45 pm

El histórico ayuntamiento de Limoges, Francia, sufrió graves daños tras un incendio registrado durante las protestas del 17 de octubre de 2026. Las llamas envolvieron parte del tejado y el campanario del edificio, mientras los bomberos utilizaron escaleras aéreas para combatir el fuego.

(Vea también: Francia vive una jornada de caos: incendian un ayuntamiento histórico en protestas por el costo de vida)

Las imágenes difundidas por el alcalde de la ciudad, Guillaume Guérin, muestran la intensidad de la emergencia y una densa columna de humo sobre la construcción del siglo XIX. Según la información suministrada sobre el incidente, el inmueble también sufrió daños estructurales importantes, incluido un derrumbe parcial.

El incendio se produjo en medio de las movilizaciones nacionales contra el costo de vida, una jornada que terminó con afectaciones en una de las principales sedes institucionales de Limoges.

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Qué dijo el alcalde de Limoges tras el incendio

Guillaume Guérin condenó lo ocurrido en un comunicado publicado después de la emergencia. El mandatario calificó el episodio como un ataque contra las instituciones públicas y rechazó que las manifestaciones puedan justificar actos de violencia.

“Nuestro ayuntamiento no es un simple edificio: es la casa común, el corazón palpitante de nuestra ciudad y el rostro de la República más cerca de cada uno”, expresó.

El alcalde también reconoció el derecho a la protesta y señaló que las inconformidades ciudadanas deben poder escucharse. Sin embargo, sostuvo que ninguna reivindicación justifica la destrucción de bienes públicos ni las amenazas contra quienes trabajan al servicio de la comunidad.

En su mensaje, Guérin aseguró que los funcionarios municipales presentes durante los hechos fueron amenazados y quedaron profundamente afectados por lo ocurrido. También destacó la labor de los bomberos y de las fuerzas del orden que intervinieron durante la emergencia.

Un edificio histórico con daños considerables

El ayuntamiento afectado es una construcción del siglo XIX que cumple una función institucional para los habitantes de Limoges. La gravedad del incendio quedó reflejada en las fotografías nocturnas compartidas por el alcalde, en las que se observan las llamas sobre la cubierta y alrededor del campanario.

Entre los principales daños reportados están:

  • Afectaciones en el tejado: las llamas alcanzaron la parte superior del inmueble.
  • Daños en el campanario: las imágenes muestran fuego y humo alrededor de esta estructura.
  • Deterioro estructural: se reportaron daños graves y un derrumbe parcial.
  • Intervención de los bomberos: los equipos de emergencia utilizaron escaleras aéreas para combatir el incendio.

La información suministrada no precisa el costo de los daños ni detalla el alcance total de las afectaciones en el interior del edificio.

Alcaldía promete mantener los servicios públicos

Además de condenar el incendio, Guérin aseguró que su administración trabajará para identificar a los responsables y que estos respondan ante la justicia.

En el comunicado, atribuyó los hechos a personas que, según su versión, estarían vinculadas con la extrema derecha o habrían sido manipuladas por ese sector. Esa acusación corresponde al alcalde y no constituye, por sí sola, una identificación judicial de los responsables.

El mandatario también afirmó que la administración municipal debe concentrarse en dos tareas: acompañar a los trabajadores afectados y garantizar que los ciudadanos puedan continuar realizando sus trámites pese a los daños.

“Los daños son inmensos. El corazón está pesado. Pero nuestra determinación es total”, manifestó al referirse a la situación que enfrenta la ciudad.

La prioridad anunciada por la alcaldía es mantener la atención pública mientras se evalúan las consecuencias del incendio. Por ahora, la información disponible no establece el costo de la reconstrucción ni un plazo para recuperar plenamente las instalaciones afectadas.

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