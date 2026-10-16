Por: France 24

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La Policía de Nueva Delhi arrestó a Abhijeet Dipke, líder y fundador del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como las "Cucarachas", este viernes durante una jornada de protestas contra el jefe de la Comisión Electoral de India, Gyanesh Kumar. Junto a él también fue detenida la activista estudiantil Neha Bora, figura relevante en las manifestaciones. Las acciones de protesta, dirigidas especialmente a exigir la dimisión de Kumar, tienen su origen en el descontento ante la reciente revisión del censo electoral, que, según los manifestantes, podría favorecer al partido oficialista encabezado por el primer ministro Narendra Modi. Así lo informaron medios como The Indian Express y la agencia ANI.

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El arresto de Dipke se produjo mientras se dirigía a Connaught Place, una zona comercial clave en la capital, donde se habían congregado cientos de manifestantes, pese a la fuerte presencia policial. Un video difundido por la propia organización muestra el momento en que varios agentes lo abordan y lo introducen en un vehículo de la Policía tras un corto intercambio. "Este Gobierno tiene mucho miedo de que los jóvenes ondeen la bandera nacional", denunció el CJP en la red social X, señalando que la detención es una violación de derechos. Neha Bora fue aprehendida cuando avanzaba hacia el lugar de la protesta, según su equipo de trabajo.

Según declaraciones de un alto mando policial a la agencia ANI, Dipke había sido advertido previamente para que no participara en la concentración. Las autoridades, además, cerraron el parque destinado a la manifestación y reforzaron su resguardo en el área. Las marchas, repetidas casi a diario en este mes, motivan la renuncia de Kumar luego de que la Comisión Electoral eliminó más de 130 millones de registros desde el año pasado. Según el organismo, las bajas se deben a defunciones, cambios de residencia o personas no localizadas, y aseguran que quien haya sido excluido por error puede reinscribirse.

No obstante, la oposición y los organizadores de la protesta denuncian que este proceso podría afectar especialmente a musulmanes y otras minorías, grupos con menor probabilidad de apoyar al partido nacionalista hindú BJP (Bharatiya Janata Party). Tanto la Comisión Electoral como el BJP rechazan estas acusaciones. La polémica creció después de que The Indian Express informara que dos adjuntos de Kumar plantearon dudas internas sobre la depuración del censo y los sistemas informáticos utilizados.

El CJP, surgido como movimiento satírico en mayo centrado en el desempleo y las crisis en exámenes universitarios, amplió sus demandas para incluir la revisión del censo y exigir la salida de Kumar. A raíz de las detenciones, pidieron a los simpatizantes que eviten concentraciones masivas y protesten en pequeños grupos para esquivar restricciones. Las movilizaciones se han extendido a ciudades como Bombay, Bengaluru y Patna. Así, el movimiento de las "Cucarachas" se consolidó como uno de los principales focos de presión juvenil contra el Gobierno de Modi, relacionando demandas educativas y laborales con denuncias sobre el sistema electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué protestan los jóvenes del movimiento Cockroach Janta Party en India?

El movimiento Cockroach Janta Party, conocido como las "Cucarachas", protesta principalmente por la eliminación de más de 130 millones de votantes del censo electoral de India, lo que consideran una medida que podría favorecer al partido del primer ministro Narendra Modi. Además, sus reivindicaciones abarcan el desempleo y supuestas irregularidades en exámenes universitarios, convirtiendo la salida del jefe de la Comisión Electoral en una de sus demandas centrales, según información de The Indian Express y Reuters.

¿Qué consecuencias podría tener para las minorías la revisión del censo electoral en India?

De acuerdo con organizadores de las protestas y la oposición política, la purga del censo electoral podría perjudicar de forma desproporcionada a musulmanes y otras minorías, sectores considerados menos afines al partido gobernante BJP. Sin embargo, la Comisión Electoral y el partido en el poder rechazan estas acusaciones y aseguran que las bajas responden únicamente a causas administrativas, como muertes o cambios de domicilio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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