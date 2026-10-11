Por: France 24

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El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, expresó que existe claridad respecto a la interferencia de Rusia en la votación británica que decidió la salida del país de la Unión Europea. Según declaraciones recogidas por France 24 en extractos del pódcast ‘The Rest is Politics’ publicados el domingo 11 de octubre, Burnham afirmó que al asumir su cargo en julio consultó a sus asesores acerca de si Rusia intervino en el referendo de 2016, obteniendo una respuesta contundente: “sí, hubo interferencia”. Para Burnham, es fundamental que estos hechos queden documentados, especialmente porque otras naciones europeas afrontan amenazas similares de injerencia extranjera.

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Burnham enfatizó la importancia de “dejar clara constancia de estas cosas”, considerando que así los votantes de países como Alemania y Francia podrían tomar conciencia sobre cómo ciertas políticas se ven influidas por actores considerados hostiles, en este caso Rusia. Esta postura fue hecha pública en un contexto de inquietud creciente, ya que los servicios de inteligencia del Reino Unido han alertado sobre el aumento de amenazas de injerencia rusa en las instituciones democráticas británicas. Lo que convierte a estas declaraciones en un hecho relevante, según France 24, es que representa la primera ocasión en que un primer ministro británico reconoce públicamente la existencia de influencia rusa en la consulta sobre el Brexit.

Las declaraciones de Burnham se amplían con referencia a una conversación reciente con Friedrich Merz, canciller alemán, en la que discutieron los presuntos vínculos entre Rusia y el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán). Burnham relató que Merz le comentó la sospecha de que la AfD mantiene una relación directa con Rusia, al punto de recibir financiamiento desde Moscú. En palabras del mandatario británico: “Sin duda, hay información errónea y desinformación que emana de Rusia y se infiltra en la política alemana”.

No obstante, Rusia mantiene de manera constante su posición oficial de no entrometerse en procesos electorales ni referendos de otras naciones. Pese a esto, un informe de la Comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento británico señalado por France 24, determinó en 2020 que el gobierno no había examinado plenamente el efecto de los medios estatales rusos y cuentas de ‘trolls’ –usuarios falsos en redes sociales para difundir información engañosa– en el referendo sobre la separación británica de la Unión Europea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pruebas tiene el Reino Unido sobre la interferencia rusa en el Brexit?

De acuerdo con declaraciones del primer ministro Andy Burnham, basadas en la información proporcionada por sus asesores, hubo una respuesta clara sobre la presencia de injerencia rusa en el referendo británico de 2016. Fuentes citadas por France 24 indican además que la Comisión de Inteligencia y Seguridad del Parlamento concluyó que el gobierno no había evaluado completamente la influencia de los medios estatales rusos y de cuentas de ‘trolls’ en el proceso, aunque no se especifican detalles técnicos sobre la naturaleza de la interferencia.

¿Cómo afecta la desinformación de Rusia a otros países europeos?

Según las afirmaciones de Andy Burnham citadas por France 24, existe preocupación porque la desinformación y la información errónea que provienen de Rusia no solo impactan al Reino Unido, sino que también se infiltran en la política de países como Alemania y Francia. Burnham señaló, en conversación con el canciller alemán Friedrich Merz, que partidos como Alternativa para Alemania han recibido incluso apoyo financiero desde Rusia, lo que, en su opinión, sería parte de una estrategia más amplia para influir en la política europea.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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