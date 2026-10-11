Por: VALORA ANALITIK

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Rusia y Ucrania estarían cerca de concretar una tregua en el sector energético, de acuerdo con un anuncio realizado este domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario aseguró que ambos países alcanzaron un entendimiento para suspender las hostilidades en esta área, en medio de una guerra que se prolonga desde hace varios años.

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Según Trump, el cese al fuego tendría aplicación inmediata y se concentraría en la infraestructura energética, uno de los puntos sensibles del conflicto entre Moscú y Kiev. Sin embargo, la implementación del acuerdo dependería de que ambas partes acepten formalmente las condiciones planteadas.

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De acuerdo con información publicada por CNN, fuentes cercanas al presidente Zelenski, señalaron que Ucrania respaldaría la iniciativa siempre que Rusia también se comprometa a cumplirla. Esta condición deja en evidencia que, pese al anuncio de Washington, todavía sería necesario confirmar la disposición de los dos gobiernos para avanzar en la tregua.

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Cabe destacar que en días pasados se ejecutó una conversación entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, en la que se habría llegado a un acuerdo relacionado con el suministro de diésel ruso a los mercados. La iniciativa generó controversia en medio de las tensiones geopolíticas y de las restricciones impuestas a Moscú por la guerra.

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Paralelamente, funcionarios ucranianos y estadounidenses han sostenido conversaciones en Miami para explorar alternativas que permitan avanzar hacia un entendimiento. Entre los participantes se encuentran Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff, enviado especial del Gobierno estadounidense.

Las negociaciones comenzaron el viernes, coincidiendo con el anuncio relacionado con el combustible. No obstante, Zelenski cuestionó públicamente esa iniciativa y manifestó su desacuerdo con las condiciones planteadas por Washington.

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