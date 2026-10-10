El Gobierno de Panamá declaró el estado de emergencia nacional este sábado 10 de octubre, luego del fuerte terremoto que sacudió al país el viernes y provocó daños en viviendas, colegios, centros de salud y otras infraestructuras. La medida permitirá disponer de hasta 100 millones de dólares para atender las afectaciones y apoyar a las comunidades damnificadas.

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(Vea también: Revelan cifra oficial de heridos y daños por terremoto en Panamá; comunidades viven dura situación)

La decisión fue aprobada por el Consejo de Gabinete durante una sesión extraordinaria encabezada por el presidente panameño, José Raúl Mulino. El anuncio lo hizo el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, en una conferencia de prensa en la que varios integrantes del Gobierno presentaron un balance preliminar de los daños.

¿Por qué Panamá declaró estado de emergencia?

La decisión se tomó para facilitar la atención de las consecuencias del movimiento sísmico, que afectó principalmente a varias zonas del interior del país. De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, los recursos se destinarán a responder a las necesidades más urgentes y a reparar o reconstruir las infraestructuras que resultaron afectadas.

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El terremoto se registró el viernes 9 de octubre. Mientras los reportes internacionales informaron de una magnitud de 7,7, las autoridades panameñas citaron una magnitud de 7,5 con base en los datos de sus organismos de vigilancia sísmica.

El movimiento tuvo su epicentro en las proximidades de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y estuvo acompañado de réplicas que mantuvieron en alerta a la población.

Según los balances divulgados el sábado, al menos 27 personas resultaron heridas y no se habían reportado víctimas mortales hasta ese momento. Las autoridades continuaban evaluando las afectaciones para determinar las necesidades de cada comunidad.

Viviendas, colegios y centros de salud, entre los afectados

Las cifras preliminares del Gobierno panameño daban cuenta de 426 viviendas evaluadas, 419 centros educativos afectados y 21 instalaciones de salud con daños.

La situación obligó a las autoridades a priorizar la revisión de las estructuras para determinar cuáles pueden volver a utilizarse de forma segura y cuáles necesitan reparaciones o reconstrucción.

En el sector educativo, el Gobierno informó que evaluaría la posibilidad de reanudar las clases y definiría si el regreso se produciría en todo el país o solamente en las regiones que no presentaran riesgos.

Por su parte, las entidades encargadas de vivienda y protección civil trabajan en el levantamiento de censos para identificar los hogares afectados y establecer las condiciones en las que se encuentran las familias damnificadas.

El Ministerio de Obras Públicas también adelanta trabajos para recuperar las vías perjudicadas por el terremoto, con el propósito de facilitar el tránsito y el acceso de los equipos de asistencia.

Gobierno aseguró que Panamá seguirá funcionando

Tras anunciar la emergencia, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el país cuenta con los recursos necesarios para responder a los daños y atender las necesidades más urgentes de la población.

El funcionario también señaló que la actividad económica continuará, pese a las consecuencias del terremoto. La declaratoria está enfocada en las situaciones derivadas del fenómeno sísmico y busca facilitar la respuesta institucional.

La medida no implica que Panamá haya suspendido por completo sus actividades. Según los reportes divulgados tras el terremoto, el Canal de Panamá no resultó afectado y las operaciones del aeropuerto internacional de Tocumen, que tuvieron una interrupción temporal, se reanudaron el mismo viernes.

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