Por: CENET

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El aeropuerto internacional de Tocumen, reconocido como la principal terminal aérea de Panamá y centro neurálgico de conexiones en Centroamérica, suspendió temporalmente todas sus operaciones luego del potente terremoto que sacudió el sur del país este viernes. De acuerdo con Blu Radio y la agencia de noticias EFE, esta medida excepcional fue implementada mientras se desarrollaban inspecciones de seguridad tanto en las instalaciones como en la torre de control del aeropuerto, motivadas por la necesidad de garantizar la integridad tanto del personal como de los viajeros.

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Las autoridades aeroportuarias actuaron con rapidez al ordenar la evacuación del personal administrativo e implementar protocolos preventivos tras el movimiento telúrico. Siguieron las directrices para verificar eventuales daños o afectaciones en la infraestructura antes de permitir cualquier reanudación de las actividades. Desde la administración del aeropuerto señalaron que la suspensión se mantendrá hasta que existan condiciones óptimas y seguras que permitan restablecer la operación aérea sin riesgos para pasajeros y trabajadores.

El impacto de esta decisión fue inmediato en la dinámica aérea del país, obligando a que las operaciones de varios vuelos se modificaran repentinamente. Algunos trayectos, incluidos vuelos de conexión internacionales, debieron ser desviados hacia otros aeropuertos de la región mientras las evaluaciones avanzaban en Tocumen. Vale recordar que esta terminal es considerada el principal centro de conexiones aéreas de Centroamérica, lo que amplificó el alcance de las alteraciones producidas por la emergencia.

El terremoto, que tuvo una magnitud de 7,7 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), tuvo su epicentro cerca de la localidad de Tonosí, en el sur panameño, y se registró a una profundidad de 10 kilómetros. El sismo ocurrió a las 12:56 p.m. hora local y su fuerza se sintió en diversas regiones del país, incluida la ciudad de Panamá. EFE informó que, como medida de precaución, en varios sectores de la capital se procedió a evacuar numerosos edificios antes de realizar revisiones estructurales.

Simultáneamente, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió advertencias para diferentes naciones costeras del Pacífico, entre ellas Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua. Mientras tanto, organismos panameños dedicados a la gestión del riesgo iniciaron labores de monitoreo y evaluación en las zonas posiblemente afectadas, poniendo especial atención en infraestructuras estratégicas como el aeropuerto de Tocumen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se suspendieron las operaciones en el aeropuerto internacional de Tocumen tras el terremoto en Panamá?

Las operaciones del aeropuerto internacional de Tocumen se suspendieron temporalmente como medida de seguridad tras el terremoto de magnitud 7,7 en el sur de Panamá. Según Blu Radio y EFE, las autoridades buscaron verificar posibles afectaciones en sus instalaciones y torre de control, priorizando la seguridad antes de retomar la actividad aérea normal.

¿Qué impacto tuvo el terremoto en la infraestructura y operaciones aéreas de Panamá?

De acuerdo con la información recogida por EFE y divulgada por Blu Radio, el terremoto provocó no solo la suspensión del aeropuerto de Tocumen, sino también evacuaciones preventivas en edificios de la capital. Además, varios vuelos debieron ser reubicados, lo que alteró significativamente la conectividad aérea en Centroamérica mientras se realizaban inspecciones y evaluaciones de daños.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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