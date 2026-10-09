Jackeline Rentería, una esteticista oriunda de Cali, vivió momentos de angustia durante el terremoto que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre. La mujer se encontraba en un apartamento del noveno piso de un edificio en Ciudad de Panamá cuando sintió el movimiento, una experiencia que le recordó el sismo del 10 de agosto que afectó al suroccidente colombiano.

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La caleña llevaba cerca de dos semanas en el país centroamericano, adonde había viajado por motivos laborales para trabajar en un spa. Cuando comenzó el temblor, se preparaba para salir a cumplir su jornada. En cuestión de segundos, la estructura empezó a moverse y varios objetos cayeron de los muebles.

“Primero se sintió un sacudón seco y, de inmediato, empezó a temblar con una fuerza impresionante”, relató Rentería en declaraciones recogidas por El Tiempo.

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Ante la intensidad del movimiento, buscó refugio junto con la mujer con quien comparte el apartamento. Ambas se protegieron bajo el marco de una puerta mientras esperaban que terminara la sacudida. Después, recibieron la instrucción de evacuar y tuvieron que bajar por las escaleras de emergencia, pues los ascensores dejaron de funcionar.

El terremoto en Panamá le recordó lo que vivió en Cali

Para Rentería, la emergencia no solo significó enfrentar un nuevo sismo lejos de casa. También revivió el temor que experimentó el 10 de agosto, cuando un terremoto sacudió el suroccidente de Colombia y se sintió con fuerza en Cali.

La mujer reconoció que la experiencia en Panamá la dejó especialmente nerviosa, pues en su ciudad natal vive en un cuarto piso, mientras que en el país centroamericano se encontraba en una planta más alta.

“Estoy extremadamente nerviosa, porque ya viví el terremoto en Cali y lo que estamos viviendo en este momento en Panamá está muy difícil”, expresó, según el medio citado.

La cercanía del edificio con el océano Pacífico también aumentó la preocupación entre quienes salieron a las calles. Durante la emergencia hubo temor ante la posibilidad de una alerta de tsunami, mientras los residentes esperaban información sobre las condiciones de seguridad de sus viviendas.

La preocupación por su familia y el regreso al apartamento

Una vez fuera del edificio, la prioridad de la esteticista fue comunicarse con sus familiares en Colombia. Sin embargo, las dificultades en las líneas telefónicas locales complicaron los primeros intentos de contacto. Finalmente, pudo comunicarse con sus seres queridos a través de WhatsApp.

Mientras tanto, ella y los demás residentes quedaron a la espera de una evaluación de las condiciones del inmueble para saber si podían regresar. La incertidumbre también estaba relacionada con la posibilidad de tener que pasar la noche fuera y conseguir provisiones mientras avanzaban las revisiones.

El panorama le recordó que, además del impacto inmediato del terremoto, las personas afectadas deben enfrentar la incertidumbre de los días posteriores. Rentería resumió esa preocupación con una frase contundente: “La lucha es llegar vivos a diciembre”.

Su testimonio refleja la angustia de una colombiana que enfrentó dos experiencias sísmicas en un periodo de pocos meses y que, durante la emergencia en Panamá, tuvo que pensar tanto en su seguridad como en el bienestar de su familia en Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.