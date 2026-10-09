El susto volvió a sentirse en Panamá cuando un nuevo movimiento sísmico sorprendió a periodistas de la cadena SER durante una transmisión en vivo. En medio de la cobertura de las afectaciones que dejó el terremoto de este viernes 9 de octubre, los comunicadores advirtieron que estaban sintiendo una nueva sacudida que describieron como una de las más fuertes después del sismo principal.

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“De todas estas personas que han resultado afectadas a raíz de este terremoto de 7.5, ya han aumentado los movimientos diferentes en diferentes magnitud”, comentaron los periodistas mientras hablaban de las consecuencias del movimiento telúrico. La transmisión tomó otro tono cuando comenzaron a percibir el nuevo temblor.

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“En este preciso instante está temblando y bastante fuerte, bastante fuerte este movimiento en estos momentos y creo que ha sido uno de los más fuerte que hemos sentido después del temblor o ese era el original de 7.5”, se escucha decir a uno de los comunicadores en el registro compartido.

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El periodista continuó describiendo lo que ocurría mientras seguía la transmisión: “Sigue temblando, a veces siento que muchas personas dicen tembló y yo no lo percibo pero…”. El fragmento disponible termina con esa frase incompleta, en medio de la narración del movimiento.

La reacción en directo refleja la preocupación que se vivía en el país después del fuerte terremoto. Según la información publicada por el Servicio Geológico de Estados Unidos, se trató de una réplica de magnitud 5,5 durante la tarde, aunque otros reportes mencionaban una magnitud de 6,1. Las cifras pueden variar a medida que las entidades sismológicas revisan sus registros.

El terremoto principal fue reportado inicialmente con una magnitud de 8,0, aunque las mediciones posteriores del Servicio Geológico de Estados Unidos lo ajustaron a 7,7, según información de Associated Press y Reuters. Después del evento se registraron numerosas réplicas, algunas de ellas superiores a magnitud 5.

La sucesión de movimientos mantuvo la preocupación entre los habitantes y motivó evacuaciones preventivas y revisiones de infraestructura. Las autoridades continuaban evaluando los daños y recomendaban mantenerse atentos a las indicaciones oficiales.

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