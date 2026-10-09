Panamá sigue en alerta, luego del terremoto de 8,0 este viernes 9 de octubre. Después de esa alerta, ha habido variar réplicas y sobre las 6:20 de la tarde (7:20 p. m., hora del país centroamericano). De acuerdo con el USGS, el movimiento fue de 5,5, aunque reportes extraoficiales aseguran que fue de 6,1.

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La gente en el país vecino sigue en incertidumbre y con nervios debido a que las réplicas han sido constantes y varias se han sentido con fuerza.

“Siguen las réplicas en Panamá. Asustadores estos temblores. Dios”, o “mar… 47 réplicas y sigue temblando en Panamá”, son algunas de las reacciones de las personas en redes.

El movimiento telúrico no ha dejado víctimas fatales, aunque sí hubo numerosos daños estructurales por el terremoto, dejando varias edificaciones totalmente colapsadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.