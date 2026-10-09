Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Más de 50 movimientos sísmicos sacudieron a Panamá luego de un potente terremoto que se registró este viernes 9 de octubre. Esta secuencia de sismos incluye varias réplicas con magnitud superior a 5 y un nuevo temblor destacado de 6,9, lo que obligó a las autoridades a fortalecer el monitoreo permanente de la actividad sísmica y a revisar detenidamente los daños en diferentes regiones del país, según los reportes oficiales.

Sigue a PULZO en Discover

El principal sismo tuvo lugar a las 12:56 del mediodía y su magnitud obtuvo diferentes estimaciones de parte de organismos internacionales y locales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) calculó una magnitud de 7,7, mientras que el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó una intensidad de 7,2. Las distintas mediciones reflejan la complejidad del fenómeno y la necesidad de múltiples evaluaciones especializadas.

En las horas posteriores al terremoto principal, se registraron varias réplicas significativas. Entre ellas, se destacan sismos con magnitudes de 6,9, 6,6, 6,1 y 6,0, así como otros de 5,8 y 5,5. De acuerdo con la información recogida por medios internacionales, el temblor de 6,9 tuvo su epicentro a aproximadamente 32 kilómetros de la isla de Coiba, ubicada en el Pacífico panameño. Estas intensas réplicas preocupan a las poblaciones cercanas, pues pueden traer consigo nuevos daños y complicaciones adicionales.

Las provincias más afectadas por estos sismos han sido las centrales, como Herrera, Los Santos y Veraguas. Allí, la población y las autoridades se vieron obligadas a tomar medidas preventivas para resguardarse. De igual forma, en la capital panameña también se implementaron acciones de vigilancia y protección, mientras organismos especializados llevan a cabo inspecciones exhaustivas para determinar el impacto total de la emergencia.

Sobre la naturaleza de las réplicas, los reportes explican que estos son movimientos sísmicos que se manifiestan tras un terremoto de gran magnitud. Su origen está en los reajustes de la corteza terrestre, que pueden extenderse durante días o incluso semanas y llegar a presentar intensidades capaces de provocar nuevos daños. Toda esta información se recolectó a partir de reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, el Instituto de Geociencias de Panamá y medios internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas réplicas se han reportado en Panamá tras el terremoto principal?

De acuerdo con los reportes examinados, tras el terremoto principal del 9 de octubre en Panamá se han registrado más de 50 réplicas. Algunas de estas han superado magnitudes de 5 y 6, lo que evidencia una serie sísmica particularmente activa en el país durante esos días.

¿Qué son las réplicas sísmicas y por qué ocurren después de un terremoto?

Las réplicas sísmicas son temblores que surgen después del sismo principal como parte del proceso de ajuste de la corteza terrestre en la zona afectada. Pueden persistir durante horas, días o incluso semanas y, en ocasiones, su magnitud puede ser lo suficientemente fuerte como para causar daños adicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.