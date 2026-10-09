Panamá vivió una jornada de intensa actividad sísmica este viernes 9 de octubre, luego de que dos terremotos de gran magnitud sacudieran el país y fueran seguidos por decenas de réplicas.

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De acuerdo con información difundida por Associated Press (AP), con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el primer movimiento alcanzó una magnitud de 7,7, mientras que el segundo llegó a 6,6.

El terremoto principal se registró a las 12:56 p. m., hora local, con epicentro cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia panameña de Herrera. El organismo estadounidense ubicó inicialmente el evento en una magnitud de 8,0, pero actualizó posteriormente la medición.

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El segundo sismo, también de fuerte magnitud, se sumó a una secuencia de movimientos que mantuvo en alerta a los habitantes de diferentes regiones del país.

La actividad sísmica se sintió incluso en sectores de Colombia, mientras que en Panamá se reportaron evacuaciones y daños en estructuras de las provincias centrales.

Más de 45 réplicas se registraron después de los terremotos

La secuencia sísmica no terminó con los dos movimientos principales. Según el reporte de AP, especialistas de la Universidad de Panamá registraron más de 45 réplicas, aunque varias fueron demasiado débiles para que la población las percibiera.

Entre los movimientos posteriores se reportaron sismos de magnitudes 5,8, 5,5 y 5,2, de acuerdo con la información difundida por esa agencia.

Terremotos provocaron evacuaciones y daños en Panamá

Los movimientos sísmicos causaron preocupación entre los habitantes y llevaron a las autoridades a activar medidas preventivas en distintos puntos del país.

Según AP, se reportaron daños en las provincias de Herrera, Veraguas y Los Santos. Entre las afectaciones descritas estuvieron grietas en vías, daños en edificios y colapsos parciales de estructuras.

En Penonomé también se reportaron afectaciones en edificaciones, mientras que las autoridades adelantaban inspecciones para establecer el estado de las construcciones y determinar el alcance de los daños.

En Ciudad de Panamá, algunas personas salieron de los edificios como medida de precaución. Además, las operaciones del aeropuerto internacional de Tocumen fueron suspendidas temporalmente mientras se verificaban las condiciones de seguridad.

El Canal de Panamá, por su parte, continuaba operando con normalidad, según la información divulgada por las autoridades de esa infraestructura.

Mientras avanzaba la evaluación de la emergencia, las autoridades panameñas pidieron mantener la calma y consultar los canales oficiales para conocer las medidas de prevención y las novedades sobre la actividad sísmica.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.