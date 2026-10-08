El Eln aparece varias veces en la nueva acusación presentada en Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Según El Tiempo, el documento de 30 páginas incorporado al expediente menciona a la guerrilla colombiana dentro de las presuntas estructuras que habrían tenido vínculos con funcionarios venezolanos.

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De acuerdo con el diario, la acusación sostiene que Maduro y Flores habrían utilizado durante años sus cargos públicos para beneficiarse del narcotráfico y la corrupción, además de mantenerse en el poder mediante un sistema represivo. Esos son señalamientos contenidos en el expediente estadounidense y deberán ser considerados dentro del proceso judicial.

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Eln aparece en acusación contra Maduro por cocaína, armas y pistas clandestinas

Una de las menciones al Eln está relacionada con pistas clandestinas ubicadas cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela. Según la acusación, entre 2022 y junio de 2024, un funcionario identificado como ‘CC-1’ habría acudido con frecuencia a esos lugares para facilitar el paso de cargamentos de cocaína por territorio venezolano.

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Otra referencia apunta a un supuesto intercambio de armas por cocaína. El documento sostiene que, hacia 2017, un funcionario identificado como ‘CC-3’ habría ordenado transportar armas a cambio de cargamentos de droga destinados a integrantes de las Farc y el Eln.

También destaca una mención relacionada con PDVSA. Según la acusación, hacia 2007 Cilia Flores habría ofrecido contratos de la petrolera estatal venezolana a grupos vinculados con el Eln, como parte de negociaciones con esa organización.

Una cuarta referencia aparece cuando el documento señala que grupos como las Farc y el Eln habrían cobrado “impuestos” mediante extorsiones en territorios bajo su control, en medio de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

El Eln también aparece dentro de la descripción jurídica del caso, junto con otras organizaciones que Estados Unidos considera organizaciones terroristas extranjeras. La acusación lo presenta como un grupo dedicado al derrocamiento violento del Gobierno colombiano.

Finalmente, las menciones al Eln hacen parte de un expediente más amplio que vincula presuntamente a funcionarios venezolanos con distintas organizaciones dedicadas al narcotráfico. La acusación estadounidense incluye cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

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